Situație neobișnuită la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iași. Un pacient s-a prezentat la unitatea medicală după ce înghițit jumătate de unghieră

Un bărbat a ajuns de urgență la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iași după ce, în urma unui tratament pentru durere în gât, a aspirat accidental o piesă de la un inhalator. Medicii atrag atenția că aspirarea unui corp străin reprezintă o urgență medicală, iar spitalul din Iași este singurul din zona Moldovei care poate gestiona astfel de cazuri.

Fragmentul de plastic a fost îndepărtat cu succes de echipa de endoscopie formată din Dr. Radu Crișan-Dabija, Dr. Gabriel Iosep (ATI), asistenta Agurița Alexa și asistenta Oana Bejenariu, iar pacientul se află acum în afara oricărui pericol. De-a lungul timpului, echipa medicală a extras diverse obiecte, de la monede și capace de pix până la cel mai neobișnuit caz, jumătate de unghieră.

Pacientul trebuie sedat

Dr. Radu Crișan-Dabija, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie din Iași, a explicat că obiectele ajunse în căile respiratorii pot fi îndepărtate prin două tipuri de proceduri, una cu un tub subțire și flexibil și alta cu un tub rigid, mai stabil. În astfel de cazuri, metoda cu tub rigid este considerată cea mai sigură și oferă cel mai bun control pentru extragerea corpului străin. Medicul atrage atenția că spitalul are reputația de a fi singurul centru din regiunea Nord-Est unde această procedură poate fi efectuată, datorită echipamentului specializat și experienței echipei medicale, medici și asistenți, pregătite pentru astfel de intervenții. De asemenea, este necesară existența unei secții de terapie intensivă, deoarece pacientul trebuie sedat obligatoriu pe durata procedurii.

„Extragerea unui corp străin endobronșic (un obiect care a pătruns și s-a blocat în bronhii) trebuie realizată cât mai rapid, deoarece reprezintă o urgență medicală. Experiența noastră în astfel de intervenții este vastă. Personal am colaborat și cu Spitalul de Pediatrie. Deși aspirarea corpurilor străine este mai frecventă la copii, în special la cei mici care se joacă cu obiecte mici și nesupravegheați, astfel de accidente se pot întâmpla și la adulți. Obiectele aspirate sunt foarte variate, de la fragmente de mâncare, până la dispozitive plasate în gură, cum ar fi proteze dentare sau fragmente din acestea, dinți, ace, monede sau capace de pix”, a declarat medicul.

Există și riscuri semnificative de infecție

Dr. Radu Crișan-Dabija explică faptul că, în acest caz, s-a încercat extragerea corpului străin prin fibroscop flexibil, datorită experienței echipei și pentru a minimaliza traumatizarea pacientului. El subliniază că riscurile unei astfel de intervenții sunt mari. Cel mai important pericol fiind blocajul căii respiratorii, deoarece un corp străin endobronșic poate opri complet trecerea aerului prin bronhia afectată, ceea ce poate duce la atelectazie, adică colapsul parțial sau total al plămânului de partea respectivă. Dr. Dabija mai atrage atenția că există și riscuri semnificative de infecție, sângerare sau chiar perforație a bronhiei, toate aceste complicații punând viața pacientului în pericol.

Unii pacienți și-au pierdut plămânii

„În cazul acestui pacient, care urma un tratament pentru durere în gât, a ajuns să aspire accidental o piesă de la inhalator. Cea mai spectaculoasă extragere realizată de echipă rămâne însă jumătate de unghieră, despre care nici pacientul, nici aparținătorii nu au putut explica cum a ajuns în bronhii. Unghiera era ruptă în două, iar din punctul meu de vedere a fost cel mai impresionant corp străin endobronșic extras din plămâni”, a precizat dr. Dabija.

Dr. Dabija atrage atenția că plămânul este un organ extrem de sensibil, iar prezența unui corp străin poate provoca infecții pulmonare severe, cu supurații și complicații grave. Medicul a precizat că au existat cazuri în care pacienți și-au pierdut plămâni sau chiar lobi pulmonari din cauza unor astfel de accidente, fie că acestea au fost cauzate de medicamente ingerate greșit, fie de alimente aspirate accidental.

