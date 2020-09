Şmecherul de Facebook de la Hârlău, arestat pentru proxenetism: îşi exploata iubita

Individul, pe nume Nicuşor Moldovanu, care îşi zice pe reţele sociale „Johny Chess“ este acuzat că ar fi fost proxenetul propriei partenere de viaţă. „Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău efectuează cercetări într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de proxenetism. În cadrul cercetărilor, a fost efectuată o percheziţie domiciliară”, au precizat reprezentanţii Poliţiei Iaşi. Moldovanu este o cunoştinţă mai veche a poliţiştilor din Hârlău, el mai fiind arestat anul acesta. Potrivit procurorilor, de la începutul acestei luni, individul a început să aibă probleme cu poliţiştii din localitate. Amendat contravenţional pentru diferite postări de pe Facebook, Moldovanu s-a întâlnit pe 7 aprilie, aproape de miezul nopţii, cu un agent de poliţie judiciară de la Compartimentul rutier din oraş, pe care l-a ameninţat cu acte de violenţă. Lăsat în libertate atunci, individul a prins tupeu şi, pe 9 aprilie, a postat de pe profilul său de Facebook un mesaj în care a înjurat şi ameninţat poliţiştii din localitate. „La data de 16.04.2020, a postat pe reţeaua de socializare Facebook, de pe contul său, o înregistrare live (sesiune video), unde a proferat injurii şi cuvinte triviale la adresa lucrătorilor de poliţie, reiterând ameninţările adresate în data de 07.04.2020 persoanei vătămate G. C. V. şi proferând ameninţări şi la adresa persoanei vătămate L. D., agent de poliţie judiciară în cadrul Compartimentului Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Oraşului Hârlău, ameninţări constând în aceea că a spus agenţilor de poliţie judiciară că se va intra în casă peste ei, pe timp de noapte, le vor fi violate soţiile şi agresaţi şi ceilalţi membri ai familiilor“, au precizat procurorii.