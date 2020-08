Smiley, amendat întrucât a depăşit viteza pe A2: “Îmi pare rău, în primul rând, pentru că am dat un exemplu prost”

”Aş vrea să aflaţi asta de la mine. Am fost testat antidrog de către Politia Română care organizează filtre în drum spre mare. Desigur că am ieşit negativ. Din păcate, am picat un alt test: cel de viteză. Am depăşit viteza legală de pe autostradă cu aproape 25 km/h. Am luat amendă, aşa cum era firesc, însă îmi pare rău, în primul rând, pentru că am dat un exemplu prost. Sunt un om care crede în reguli şi în necesitatea respectării lor, ceea ce vă îndemn pe toţi să faceţi pentru siguranţă, normalitatea şi liniştea noastră a tuturor”, a scris Smiley, pe Facebook.

Postarea sa a fost distribuită pe Facebook şi de reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne.

”Dragă Smiley, greşeala recunoscută este pe jumătate iertată...ca şi amenda primită astăzi. Ai termen 15 zile să poţi plăti jumătate din minimum prevăzut de lege. P.S. Priveşte partea bună. Până acum ai pierdut doar buletinul”, a transmis MAI.

Poliţia Română a organizat, miercuri, o acţiune pentru siguranţa traficului rutier, pe Autostrada A2 Bucureşti-Constanţa, în zona staţiei de taxare de la Feteşti. Acţiunea a vizat atât depistarea şoferilor care circulau cu viteză, cât şi a celor aflaţi sub influenţa alcoolului sau a drogurilor.