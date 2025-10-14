Socoteală nouă la CJ Iași: cinci microbuze în loc de trei. În banii în care încăpeau până astă-vară trei microbuze electrice, la ultima licitație lansată încap cinci

Convocați online, consilierii județeni au fost de acord cu creșterea de la trei la cinci a numărului comunelor care ar urma să primească microbuze electrice. Mașinile „încap” acum în suma de 3,8 milioane de lei rămasă după achiziția lotului de 26 de autovehicule la licitația de anul trecut. Inițial, Consiliul Județean a intenționat să cumpere trei microbuze cu acești bani, însă prima procedură a eșuat, deși printre ofertanți era firma din Prahova care a furnizat lotul de 26 de microbuze la prețul de un milion de lei fiecare. Scandalul prețului mai mult decât exagerat a izbucnit la Iași, după dezvăluirile ReporterIS, și s-a dovedit apoi că mai multe administrații locale din județ și din țară au picat în capcana prețurilor uriașe la aceste mașini.

A doua procedură de achiziție pentru cele trei microbuze era în desfășurare când afacerea microbuzelor scumpe a ieșit la iveală. Ea a fost anulată imediat după termenul de înscriere a ofertelor, pe 25 august, fără ca platforma electronică de achiziții publice să apuce să afișeze numele ofertanților înscriși. Mai mult, licitația a fost contestată, dar autorul plângerii nu a depus și cauțiunea în valoare de 76 mii lei, astfel că acțiunea a fost respinsă.

Constatări după scandalul din presă

„S-a constatat că, la nivel național, a crescut numărul de potenţiali furnizori, ceea ce a condus la existența unei fluctuații a preţului unitar al unui microbuz electric. Aceasta este influențată şi de faptul că, în timp, au apărut modificări ale prețurilor de producție/furnizare, ca urmare a apariției concurenței pe piaţa de profil, aspect care se reflectă în costul final al microbuzului electric. Având în vedere cele de mai sus, la data de 25.08.2025, în concordanţă cu prevederile Legii 98/2016 (privind achizițiile publice, n.r.), în vederea reanalizării şi revizuirii caietului de sarcini, ca urmare a evoluției pieței şi fluctuaţiei/modificărilor apărute în preţurile de producție, Consiliul Județean Iaşi a procedat la anularea procedurii din data de 24.07.2025 şi reevaluarea numărului de microbuze care pot fi achiziționate”, explică Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre votat în unanimitate de consilierii prezenți online.

În funcție de numărul burselor sociale acordate, primele trei microbuze urmau să ajungă la Belcești (601 burse), Mironeasa (553 burse) și Tătăruși (290). Cele două care pot fi achiziționate suplimentar sunt destinate comunelor Popești (253 de burse sociale) și Scânteia (241 de burse). Condiția impusă de Ministerul Educației, în calitate de finanțator al întregului proiect, este ca aceste cinci mașini să fie cumpărate și livrate comunelor beneficiare până la sfârșitul anului în curs.

