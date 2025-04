Șofer ieșean achitat după ce a lovit mortal o fetiță pe bicicletă, deși avea 30 km/h peste limită. Instanța: „Întreaga responsabiliate revine victimei”

Dosarul, nefinalizat încă de justiție, a plecat de la un accident produs pe 17 septembrie 2017. Vasile T. se afla la volanul unui autoturism Renault Symbol, traversând satul Scopoșeni din comuna Gorban pe DN 28. Viteza autoturismului era de aproximativ 60 km/h. „La un moment dat, de pe un drum sătesc lateral stânga mi-a intrat în fața autoturismului, pe sensul meu de deplasare, o bicicletă condusă de o minoră cu viteză. Am luat viraj dreapta brusc încercând să o evit, însă nu am putut evita coliziunea, neavând timp nici să frânez. După ce am acroșat bicicleta, am intrat cu autoturismul în șanțul din dreapta, după care în coliziune cu un cap de pod. În urma coliziunii, minora care conducea bicicleta a fost proiectată pe parbrizul autoturismului și a căzut lângă gardul unui imobil”, a declarat ulterior șoferul.

Impactul a fost fatal pentru fetiță: a murit după două săptămâni

Impactul avea să se dovedească fatal pentru fata de 12 ani. În cădere, s-a lovit cu capul de beton, ceea ce a provocat un traumatism cranio-cerebral sever și o hemoragie intracraniană, alături de o fractură de claviculă și mai multe contuzii. A fost internată în comă de gradul III, dar a murit două săptămâni mai târziu în spital. În accident a fost rănită ușor și soția șoferului, dar acesteia i-au fost suficiente îngrijirile medicale acordate la fața locului.

Audiat ca martor, un alt șofer a povestit că văzuse accidentul. Mașina condusă de Vasile T. se deplasa într-adevăr cu viteză redusă, traficul fiind aglomerat, iar în zona străzii afându-se pietoni și copii care se jucau. Conform declarațiilor acestuia, fetița coborâse în viteză o pantă, izbindu-se practic de Renault, în partea stângă a acestuia. Șoferul nu ar fi avut cum să vadă fetița venind de pe drumul lateral, iar dacă ar fi putut să o vadă, nu ar fi putut să evite impactul. Fetița nu făcuse niciun gest din care să rezulte că ar fi vrut să frâneze sau să vireze.

Ancheta a stabilit că viteza autoturismului în momentul impactului era de 59 km/h. Dacă șoferul s-ar fi încadrat în viteza impusă de lege la traversarea localităților, de 50 km/h, accidentul tot s-ar fi produs, dar ar fi avut o intensitate mai mică. La o viteză apropiată de 30 km/h, cel mai probabil impactul ar fi fost evitat. Aceasta era de altfel și viteza pe care Vasile T. ar fi trebuit să o aibă, trecând printr-o intersecție cu circulație nedirijată și aflându-se pe un drum cu denivelări.

„Starea de pericol nu a fost generată de vreo conduită a inculpatului”

Magistrații Judecătoriei Răducăneni, care au analizat dosarul în primă instanță, au apreciat că șoferul nu putea fi acuzat de producerea accidentului, chiar dacă avusese o viteză superioară celei legale.

„Independent de încălcarea de către inculpat a vreunei reguli de circulație sub aspectul vitezei cu circula, starea de pericol nu a fost sub nicio formă generată de vreo conduită a inculpatului, întreaga responsabilitate pentru producerea accidentului revenind victimei. Victima a adoptat în mod evident o atitudine imprudentă în trafic, nu și-a luat nicio măsură de siguranță pentru a putea fi observată în trafic și a traversat fără a se asigura că o poate face în condiții de siguranță, purtând întreaga responsabilitate a producerii accidentului. În condițiile în care victima a traversat intempestiv drumul public, deplasându-se pe bicicletă cu o viteză foarte mare, aceasta poartă responsabilitatea accidentului”, au concluzionat judecătorii.

Aceștia au dispus achitarea lui Vasile T. Ca urmare, și acțiunea civilă a părinților victimei, care ceruseră acordarea unor daune morale totale de 350.000 euro, a fost respinsă. Sentința a fost contestată de procurori, dosarul intrând pe rolul Curții de Apel.

