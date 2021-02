Şofer român de TIR abandonat de coleg într-o parcare în Franţa, după ce au fost prinşi în timp ce furau motorină

Totul s-ar fi întâmplat în noaptea de 12 spre 13 februarie 2021, în jurul orei 02.30, pe autostrada A20, între Limoges şi Orleans, în parcarea Aire de Coulerouze.

Un alt şofer român a observat TIR-ul cu numere de România parcat în apropierea altor camioane, în timp ce un bărbat fura motorină din rezervorul camionului.

Când şi-au dat seama că au fost surprinşi, hoţii au plecat cu camionul, însă românul care i-a surprins s-a luat după ei.

"I-am surprins cu furtunul în rezervorul altui camion, dar au fugit imediat şi nu am apucat să îi filmez sau să fotografiez, au plecat foarte repede, dar am fost convins că vor opri în următoarea parcare (fără peco) să îşi continue serviciile, aşa cum s-a şi întâmplat", a declarat şoferul.

Şoferi români de TIR, prinşi la furat într-o parcare din Franţa

În următoarea parcare de pe autostrada A2, denumită Aire de Val de Creuse, şoferul român i-a prins pe hoţi, din nou, în flagrant, moment în care a început să filmeze, să facă flash-uri şi să claxoneze.

"Din nou, au fugit, dar de această dată a plecat fără să îl mai aştepte pe colegul. Acesta a rămas în parcare şi a apucat să îmi lovească cabina cu o bâtă sau ceva de genul, deranjat de faptul că am claxonat, atât am putut să fac şi aşa am considerat de moment", a mai scris şoferul.

