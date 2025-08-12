Șoferi inconștienți pe drumurile din Iași: fără permis, băuți și fără asigurare. E jale!

În ultimele zile, polițiștii din județul Iași au descoperit în trafic mai mulți șoferi care au ignorat cu desăvârșire legea.

Unii s-au urcat la volan fără a deține permis de conducere, alții erau sub influența alcoolului, iar unii combinau ambele infracțiuni, punând în pericol nu doar propria viață, ci și siguranța celorlalți participanți la trafic.

Băut la volan și fără permis

Unul dintre cazurile grave a fost înregistrat pe 8 august, în comuna Dagâța. Un tânăr de 24 de ani a fost prins conducând fără permis, iar testarea cu aparatul etilotest a arătat o valoare alarmantă: 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„Având în vedere gravitatea faptelor, tânărul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului”, a declarat un reprezentant al Poliției Iași.

Un alt caz a avut loc în noaptea de 10 spre 11 august, în comuna Belcești. În jurul orei 2, un tânăr de 23 de ani a fost tras pe dreapta de polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Hârlău. Testul cu etilotestul a indicat o concentrație de 0,86 mg/l alcool în aerul expirat. Și în acest caz, tânărul a fost dus la spital pentru prelevarea probelor biologice, iar cercetările sunt în desfășurare.

Pe 9 august, în comuna Lungani, un bărbat de 57 de ani a fost depistat conducând deși avea permisul suspendat. Mai mult, șoferul avea o alcoolemie de 0,52 mg/l și autoturismul nu era asigurat.

„Pe lângă dosarul penal pentru conducere fără drept și sub influența alcoolului, bărbatul a fost sancționat contravențional pentru lipsa asigurării RCA. S-a dispus reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor”, au precizat reprezentanții IPJ Iași.

Șoferi fără permis, un pericol constant în trafic

Pe 8 și 9 august, alți doi tineri, de 36 și respectiv 22 de ani, au fost depistați de polițiștii rutieri conducând fără a deține permis. Cel din urmă, oprit în comuna Țibana, avea și o alcoolemie de 0,20 mg/l. Pe lângă dosarul penal, tânărul a fost amendat pentru că nu a transcris dreptul de proprietate al vehiculului și pentru lipsa RCA. A fost dispusă și reținerea certificatului și a plăcuțelor de înmatriculare. În municipiul Iași, polițiștii au oprit pe 8 august un bărbat de 41 de ani care conducea având dreptul de a șofa suspendat. Testarea cu etilotestul a indicat 0,16 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma verificărilor, a fost întocmit dosar penal, iar bărbatul a fost sancționat și contravențional.

Pe 9 august, în Iași, un bărbat de 45 de ani a fost depistat cu 0,46 mg/l alcool în aerul expirat. În aceeași zi, la Hârlău, un alt șofer, de 53 de ani, a fost prins conducând cu o alcoolemie de 0,70 mg/l.

„Polițiștii continuă acțiunile preventive și de control pentru a combate fenomenul conducerii sub influența alcoolului sau fără permis. Toleranța este zero pentru astfel de fapte”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași.

Publicitate și alte recomandări video