Șoferi vitezomani, trași pe dreapta de polițiștii rutieri ieșeni: peste 90 de permise reținute într-o săptămână

Peste 480 de șoferi au fost sancționați în doar șapte zile pentru viteză excesivă pe drumurile din județul Iași, în cadrul unei acțiuni desfășurate de polițiștii rutieri pentru prevenirea accidentelor rutiere și creșterea siguranței în trafic.

Câte premise au fost reținute

În perioada 4 – 10 august, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași au intensificat controalele, cu un accent deosebit pus pe depășirea regimului legal de viteză, una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave.

„Pe parcursul acțiunilor, au fost aplicate 486 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea limitelor de viteză. Dintre acestea, 395 au fost pentru depășiri de până la 50 km/h, 83 pentru depășiri cuprinse între 51 și 70 km/h, iar 8 sancțiuni au fost aplicate unor șoferi care au depășit limita cu peste 70 km/h”, a declarat un reprezentant al IPJ Iași.

Tot în urma acestor acțiuni, polițiștii au reținut 91 de permise de conducere, în principal pentru depășirea vitezei cu peste 50 km/h. În cazul celor 8 șoferi care au depășit viteza legală cu mai mult de 70 km/h, s-a aplicat sancțiunea maximă prevăzută de lege: suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.

132 km/h în oraș

Un exemplu elocvent este cel al unui bărbat de 43 de ani, din comuna Miroslava, care a fost surprins de radar conducând cu 132 km/h în municipiul Iași, într-o zonă unde limita era de 70 km/h.

„Șoferul a fost sancționat conform O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iar permisul i-a fost reținut în vederea suspendării pentru o perioadă de 90 de zile”, au precizat polițiștii.

Reprezentanții Poliției Rutiere subliniază că astfel de controale vor continua în perioada următoare.

„Viteza excesivă este unul dintre cei mai periculoși factori de risc în trafic. Un impact la viteze mari reduce dramatic șansele de supraviețuire în caz de accident, iar timpul de reacție al șoferului este serios afectat. Facem apel la toți conducătorii auto să respecte limitele legale și să conducă responsabil”, au transmis oficialii Poliției Iași.

