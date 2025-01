Șoferii și vatmanii CTP vor urca la bord după cum le dictează computerul. Se digitalizează planificarea pe ture a personalului

Compania de Transport Public (CTP) are în evaluare o singură ofertă pentru realizarea unei aplicații informatice. Valoarea contractului se ridică la 1,2 milioane lei, iar singurul ofertant este grupul HTSS, cu acționarat slovac.

High Tech Systems&Software (HTSS) este prezent în România de mai mult timp, iar în anul 2023 a înregistrat o cifră de afaceri care a depășit pragul de 150 milioane lei. Cu sediul social în București, HTSS are aproape 400 de angajați. În cazul în care oferta companiei de IT nu avea probleme, CTP are termen finalul lunii ianuarie pentru emiterea raportului de procedură și, ulterior, poate fi semnat contractul.

Aplicația informatică solicitată de CTP presupune, în principal, gestionarea personalului. Așa cum ZDI a mai relatat, platforma va optimiza și planifica turele pentru vatmani și șoferi, ținând cont de nevoile operaționale, concediile și legislația muncii. Alte servicii vizează achiziția licențelor (utilizarea unei platforme care să fie adaptată nevoilor CTP), configurarea și personalizarea platformei, integrare cu sistemele existente ale CTP, training și suport, mentenanță, alături de asigurarea accesului la aplicației inclusiv prin intermediul terminalelor mobile.

„Implementarea unei aplicații automate de planificare a personalului în cadrul CTP Iași este prevăzută să aducă multiple beneficii entității contractante, asigurând o gestionare eficientă și conformă a resurselor umane”, se arată în caietul de sarcini. În prezent, planificarea este făcută manual în condițiile în care operatorul de transport public are peste 1.200 de angajați.

În ceea ce privește funcționalitățile principale ale platformei, acestea țin de planificarea și programarea turelor, gestionarea disponibilităților, managementul absențelor, gestionarea normelor de muncă și reglementărilor, configurarea automată a pauzelor și odihnelor pentru angajați, gestionarea disponibilităților, generarea de rapoarte și analize, interfață interactivă, integrare cu alte sisteme și asigurarea securității datelor.

Publicitate și alte recomandări video