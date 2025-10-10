MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
Local

Șoferița care a lovit mortal motociclistul în dreptul Arabesque a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare. Procesul nu a ajuns însă la final

De Alex ZĂNOAGĂ
vineri, 10 octombrie 2025, 03:15
2 MIN
Șoferița care a lovit mortal motociclistul în dreptul Arabesque a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare. Procesul nu a ajuns însă la final

Un motociclist a murit pe „șoseaua morții” pentru că a încercat să depășească coloana, pe acostament. Aceeași idee a avut-o și o șoferiță, iar impactul a fost inevitabil. Motociclistul nu a avut nicio șansă, fiind proiectat într-un cap de pod.

Amândoi au virat pe acostament

Accidentul s-a produs în după-amiaza zilei de 17 august 2020, în dreptul Arabesque, pe sensul spre Iași. Aflată la volanul unei Skoda, Florentina Erbiceanu a virat stânga la ieșirea din parcarea magazinului Dedeman. În spatele ei s-a aliniat un alt autoturism, roșu, urmat de motocicleta condusă de M.B. În punctul în care sensurile de mers începeau să fie delimitate prin piloni de beton, șoferița și motociclistul s-au decis să-și schimbe traiectoria, ambii intrând pe acostamentul consolidat. Erbiceanu voia să lase mașinile care aveau viteză mai mare să o depășească. Motociclistul intenționa să depășească autoturismele din fața sa. A trecut de mașina roșie, dar a fost acroșat de Skoda, întrucât Erbiceanu virase dreapta fără a se asigura. Motociclistul a pierdut controlul ghidonului, căzând și izbindu-se violent de un cap de pod. Nu a avut practic nicio șansă de supraviețuire, suferind fracturi de calotă și bază de craniu, fracturi costale, o fractură a coloanei vertebrale și un pneumotorax stâng.

Șoferița spune că s-a asigurat, judecătorii afirmă că nu

Ancheta a stabilit că ambii conducători se aflaseră în culpă, ignorând interdicția legală de a circula pe acostament. Faptul că traficul intens îi face pe șoferi să circule în mod obișnuit pe acostamentul DE 583 nu putea reprezenta o exonerare. În plus, judecătorii care au analizat cazul au apreciat că Erbiceanu nu se asigurase, deși șoferința afirma contrariul. „Asigurarea în oglinda retrovizoare exterioară dreaptă ar fi trebuit să aibă loc imediat înainte de virarea volanului spre dreapta, fără a exista o perioadă de timp – chiar scurtă – între momentul asigurării și cel al începerii manevrei. Dacă inculpata s-ar fi asigurat în această manieră, l-ar fi văzut pe motociclistul angrenat deja în depășirea autoturismului din spate, pe acostament, și l-ar fi evitat”, au arătat magistrații Judecătoriei.

Toată lumea a contestat sentința

Judecătorii au ținut cont de faptul că șoferița nu avea antecedente penale, ca și de situația sa familială complicată, soțul său fiind paralizat și complet dependent de îngrijirile acordate de aceasta. Ei au reținut, de cealaltă parte, faptul că fiica lui M.B., în vârstă de doar doi ani la data accidentului, avea să crească fără tată. Șoferița a fost condamnată la doi ani de închisoare, cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de doi ani și jumătate, fără a i se retrage dreptul de a conduce. Familia victimei urmează să beneficieze de daune morale în valoare de 85.000 euro. Sentința a fost contestată de șoferiță, de familia victimei, dar și de asigurător, dosarul intrând pe rolul Curții de Apel. Această instanță va relua dezbaterea dosarului pe 24 noiembrie.

Etichete: accident motocicleta, depasire coloana

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network