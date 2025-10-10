Șoferița care a lovit mortal motociclistul în dreptul Arabesque a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare. Procesul nu a ajuns însă la final

Amândoi au virat pe acostament

Accidentul s-a produs în după-amiaza zilei de 17 august 2020, în dreptul Arabesque, pe sensul spre Iași. Aflată la volanul unei Skoda, Florentina Erbiceanu a virat stânga la ieșirea din parcarea magazinului Dedeman. În spatele ei s-a aliniat un alt autoturism, roșu, urmat de motocicleta condusă de M.B. În punctul în care sensurile de mers începeau să fie delimitate prin piloni de beton, șoferița și motociclistul s-au decis să-și schimbe traiectoria, ambii intrând pe acostamentul consolidat. Erbiceanu voia să lase mașinile care aveau viteză mai mare să o depășească. Motociclistul intenționa să depășească autoturismele din fața sa. A trecut de mașina roșie, dar a fost acroșat de Skoda, întrucât Erbiceanu virase dreapta fără a se asigura. Motociclistul a pierdut controlul ghidonului, căzând și izbindu-se violent de un cap de pod. Nu a avut practic nicio șansă de supraviețuire, suferind fracturi de calotă și bază de craniu, fracturi costale, o fractură a coloanei vertebrale și un pneumotorax stâng.

Șoferița spune că s-a asigurat, judecătorii afirmă că nu

Ancheta a stabilit că ambii conducători se aflaseră în culpă, ignorând interdicția legală de a circula pe acostament. Faptul că traficul intens îi face pe șoferi să circule în mod obișnuit pe acostamentul DE 583 nu putea reprezenta o exonerare. În plus, judecătorii care au analizat cazul au apreciat că Erbiceanu nu se asigurase, deși șoferința afirma contrariul. „Asigurarea în oglinda retrovizoare exterioară dreaptă ar fi trebuit să aibă loc imediat înainte de virarea volanului spre dreapta, fără a exista o perioadă de timp – chiar scurtă – între momentul asigurării și cel al începerii manevrei. Dacă inculpata s-ar fi asigurat în această manieră, l-ar fi văzut pe motociclistul angrenat deja în depășirea autoturismului din spate, pe acostament, și l-ar fi evitat”, au arătat magistrații Judecătoriei.

Toată lumea a contestat sentința

Judecătorii au ținut cont de faptul că șoferița nu avea antecedente penale, ca și de situația sa familială complicată, soțul său fiind paralizat și complet dependent de îngrijirile acordate de aceasta. Ei au reținut, de cealaltă parte, faptul că fiica lui M.B., în vârstă de doar doi ani la data accidentului, avea să crească fără tată. Șoferița a fost condamnată la doi ani de închisoare, cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de doi ani și jumătate, fără a i se retrage dreptul de a conduce. Familia victimei urmează să beneficieze de daune morale în valoare de 85.000 euro. Sentința a fost contestată de șoferiță, de familia victimei, dar și de asigurător, dosarul intrând pe rolul Curții de Apel. Această instanță va relua dezbaterea dosarului pe 24 noiembrie.

