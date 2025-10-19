Șoferul unui BMW care circula prin Budăi cu luminile stinse și geamurile deschise la maximum riscă să ajungă după gratii

În seara zilei de 31 iulie 2021, o patrulă a poliției orașului Podu Iloaiei a observat în Budăi un BMW circulând cu luminile stinse și cu geamurile deschise la maximum. Conduita li s-a părut suspectă polițiștilor, care au pornit sistemul luminos și acustic al autospecialei și au plecat în urmărirea BMW-ului. Șoferul acestuia nu a oprit, ci a accelerat, schimbând fără motiv benzile de circulație. După aproximativ 500 de metri, autoturismul a pătruns cu viteză pe podețul de intrare într-o curte, unde a oprit. Imediat în spatele lui au oprit și polițiștii. Probele biologice recoltate de la Ioan Stoica au indicat o alcoolemie de 1,05‰ în sânge.

Conducea BMW-ul fără să aibă permis

În cursul audierilor, Stoica a precizat că băuse în seara respectivă 4 beri la Iași, după care plecase spre Pașcani, unde locuia. Cumpărase BMW-ul cu aproximativ o lună mai înainte, dar nu perfectase încă actele de vânzare-cumpărare. Nu avea permis de conducere, dar considera că știe să conducă, întrucât în 2016 urmase cursurile unei școli de șoferi. A fost trimis în judecată pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducere fără permis, ambele fapte fiind pedepsite cu închisoarea pe un termen cuprins între 1 și 5 ani. Stoica nu se afla pentru prima oară în fața judecătorilor. Mai fusese trimis în judecată, în fața magistraților Judecătoriei Sectorului 2 București, pentru conducere fără permis și refuz de prelevare a probelor biologice. La sfârșitul lunii mai a anului trecut, judecătorii bucureșteni îl condamnaseră la câte un an de închisoare pentru fiecare faptă. Rezultase o condamnare la un an și patru luni de închisoare, dar judecătorii dispuseseră amânarea aplicării pedepsei.

Cazul a ajuns pe rolul Curții de Apel

Aceeași soluție a fost aplicată și de judecătorii ieșeni, care l-au condamnat la câte un an de închisoare pentru fiecare faptă. Prin contopirea pedepselor, a rezultat o condamnare finală la 2 ani de închisoare. Judecătorii aveau posibilitatea să dispună executarea pedepsei în regim de detenție, dar au preferat să-i mai dea o șansă șoferului. Executarea pedepsei a fost suspendată pe durata unui termen de supraveghere de trei ani. Soluția judecătorilor nu a fost însă pe placul procurorilor, care au contestat-o. Dosarul a intrat pe rolul Curții de Apel.

Publicitate și alte recomandări video