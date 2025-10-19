MICA PUBLICITATE
Local

Șoferul unui BMW care circula prin Budăi cu luminile stinse și geamurile deschise la maximum riscă să ajungă după gratii

De Alex ZĂNOAGĂ
duminică, 19 octombrie 2025, 03:15
Procurorii vor să-l vadă după gratii pe un șofer iertat de judecători. Prins în două rânduri conducând băut și fără permis, el a rămas de fiecare dată în libertate.

În seara zilei de 31 iulie 2021, o patrulă a poliției orașului Podu Iloaiei a observat în Budăi un BMW circulând cu luminile stinse și cu geamurile deschise la maximum. Conduita li s-a părut suspectă polițiștilor, care au pornit sistemul luminos și acustic al autospecialei și au plecat în urmărirea BMW-ului. Șoferul acestuia nu a oprit, ci a accelerat, schimbând fără motiv benzile de circulație. După aproximativ 500 de metri, autoturismul a pătruns cu viteză pe podețul de intrare într-o curte, unde a oprit. Imediat în spatele lui au oprit și polițiștii. Probele biologice recoltate de la Ioan Stoica au indicat o alcoolemie de 1,05‰ în sânge.

Conducea BMW-ul fără să aibă permis

În cursul audierilor, Stoica a precizat că băuse în seara respectivă 4 beri la Iași, după care plecase spre Pașcani, unde locuia. Cumpărase BMW-ul cu aproximativ o lună mai înainte, dar nu perfectase încă actele de vânzare-cumpărare. Nu avea permis de conducere, dar considera că știe să conducă, întrucât în 2016 urmase cursurile unei școli de șoferi. A fost trimis în judecată pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducere fără permis, ambele fapte fiind pedepsite cu închisoarea pe un termen cuprins între 1 și 5 ani. Stoica nu se afla pentru prima oară în fața judecătorilor. Mai fusese trimis în judecată, în fața magistraților Judecătoriei Sectorului 2 București, pentru conducere fără permis și refuz de prelevare a probelor biologice. La sfârșitul lunii mai a anului trecut, judecătorii bucureșteni îl condamnaseră la câte un an de închisoare pentru fiecare faptă. Rezultase o condamnare la un an și patru luni de închisoare, dar judecătorii dispuseseră amânarea aplicării pedepsei.

Cazul a ajuns pe rolul Curții de Apel

Aceeași soluție a fost aplicată și de judecătorii ieșeni, care l-au condamnat la câte un an de închisoare pentru fiecare faptă. Prin contopirea pedepselor, a rezultat o condamnare finală la 2 ani de închisoare. Judecătorii aveau posibilitatea să dispună executarea pedepsei în regim de detenție, dar au preferat să-i mai dea o șansă șoferului. Executarea pedepsei a fost suspendată pe durata unui termen de supraveghere de trei ani. Soluția judecătorilor nu a fost însă pe placul procurorilor, care au contestat-o. Dosarul a intrat pe rolul Curții de Apel.

