Șoferul unui BMW X6 a făcut un fulgerător schimb de locuri cu blonda de alături chiar când i-a oprit Poliția, în centru. L-a luat pe NU în brațe până la instanță

Șoferul unui BMW a încercat să scape de răspundere refugiindu-se pe bancheta din spate și lăsând-o la volan pe blonda de lângă el. Nu a scăpat de dosarul penal, dar judecătorii au preferat să nu-l pedepsească în niciun fel.

În după-amiaza zilei de 22 septembrie 2021, o patrulă de polițiști rutieri au oprit pe bulevardul Independenței un BMW X6 care venea dinspre Sărărie, întrucât avea aplicate pe geamurile laterale din față folii neconforme. La volan se afla Ionuț Filip, iar pe locul din dreapta, o persoană de sex feminin. Polițiștii i-au cerut șoferului să-i urmeze vreo 10 metri, pentru a nu încurca traficul. După ce BMW-ul a oprit din nou, polițiștii au avut surpriza să constate că Filip se afla acum pe bancheta din spate, iar pe locul șoferului se mutase blonda de lângă el. Totodată, Filip a negat că s-ar fi aflat la volan.

Permis provizoriu emis de autoritățile britanice, nevalabil aici

Explicația era simplă. Filip nu deținea decât un permis provizoriu emis de autoritățile britanice, act care nu-i permite posesorului să conducă decât în prezența unui instructor auto sau a unui șofer cu minim trei ani de experiență. Ca urmare, Filip a fost trimis în judecată pentru conducerea unui vehicul de către o persoană care nu are dreptul de a conduce în România. Această faptă este pedepsită cu până la 3 ani de închisoare sau cu amendă, spre deosebire de conducerea fără permis, pedepsită cu până la 5 ani de detenție. Lipsa antecedentelor penale, faptul că șoferul nu provocase vreun accident rutier și că deținea totuși un act care demonstra că are cunoștințele de bază pentru a conduce i-a făcut pe judecători să-l privească cu îngăduință. Magistrații Judecătoriei au făcut uitată și încercarea lui Filip de a se sustrage, trecând pe bancheta din spate.

Procurorii au contestat suspendarea pedepsei cu închisoarea

„Această conduită de moment a inculpatului, de încercare a unei aparențe că nu s-ar fi aflat la volan, nu poate fi calificată drept o tentativă de obstrucționare a justiției de natură a justifica aplicarea unei pedepse privative de libertate în regim de detenție, având în vedere că această tentativă de disimulare a fost una facil de demontat prin mijloacele de probă administrate în cauză și nu a avut ca efect îngreunarea semnificativă a anchetei penale, organele judiciare stabilind cu celeritate situația de fapt”, au explicat judecătorii.

Ei au stabilit în sarcina lui Filip o pedeapsă de un an și două luni de închisoare, dar au dispus amânarea aplicării ei pe durata unui termen de încercare de doi ani. Dacă în acest interval Filip nu va mai comite nicio infracțiune, pedeapsa îi va fi ștearsă din cazier. Sentința nu a fost pe placul procurorilor, care au contestat-o. Curtea de Apel va reanaliza dosarul pe 10 noiembrie.

