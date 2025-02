Somnul rațiunii

„Spiritul practic”, împins spre extrema sa absolută, eşuează în epuizare sufletească şi, implicit, în demenţă comportamentală. Nu „traumele” istorice şi „ideile” delirante ale unei epoci anume duc la apocalipse, ci epuizarea sufletească. Acolo unde eficienţa, exactitatea şi simetria (toate de sorginte luciferică) ating paroxismul, ajungând „lucru-în-sine” (das Ding an Sich), se stinge brusc licărirea spirituală. Abia aceasta face loc – dialectic – degringoladei istorice.

Tot urmărind isteria planetară actuală, mi-am amintit de un film teribil, din 2001. Este vorba despre pelicula Conspiracy/ Conspiraţia, a lui Frank Pierson, bazată pe fapte reale. L-am căutat și l-am revăzut. Ar trebui redifuzat pretutindeni. Evenimentul la care se referă ecranizarea a rămas imortalizat – în pofida misterului din jurul lui, bine întreţinut de serviciile informative SS din Germania hitleristă – într-o stenogramă de „şedinţă politică”, aparent minoră, descoperită de trupele aliate în arhiva unui lider nazist, în 1947. Stenograma respectivă redă fidel discuţiile secrete, din cadrul unei întâlniri de rang înalt (între mai multe VIP-uri ale regimului fascist), desfăşurate la Wannsee (o suburbie a capitalei nemţeşti) în ianuarie 1942. Întrunirea – condusă de generalul Reinhard Heydrich (interpretat de Kenneth Branagh) şi colonelul Adolf Eichmann (pus în scenă de Stanely Tucci, laureat, de altfel, şi cu un Glob de Aur pentru rol) – a stabilit aşa-zisa „soluţie finală”, adică eliminarea întregii populaţii evreieşti din Europa. Momentul a fost pregătit cu minuţiozitate de autorităţile Reich-ului (maestru de ceremonii fiind chiar Eichmann). Se pare că Hitler dorea sprijinul conducătorilor militari şi jurişti (juriştii Fürher-ului erau un simulacru de „societate civilă”) în privinţa Holocaustului, deşi decizia exterminării în masă fusese deja luată în intimitatea propriei Cancelarii.

Nuanţele supuse dezbaterii se sugerau ca fiind de ordin legal şi tehnic. Mai precis, care evrei (de „gradul” 1, 2 sau 3) urmau să intre în „tratament” şi cum avea să se aplice „tratamentul” în cauză? În balanţa decizională propriu-zisă stăteau câte doi factori pentru fiecare dintre incertitudini: evreii „puri” (fără amestec genetic) vs. evreii germani (cu o treime ori chiar jumătate de sânge „arian”) şi sterilizare vs. genocid. Altfel spus, naziştii nu reuşiseră încă să decidă (fără a-şi contrazice legile) dacă toţi indivizii „contaminaţi” cu sânge semitic sunt „culpabili” din unghi rasial şi dacă, odată „culpabilizaţi”, ei ar trebui numai sterilizaţi sau de-a dreptul eliminaţi fizic. Dilemele liderilor, născute din antinomiile de mai sus, sunau în felul următor: evreul german (şi cu eventual sânge „arian”) este superior educaţional altor evrei europeni (în speţă, „primitivilor” evrei ruşi) şi ar merita, prin urmare, un „tratament” diferit ori chiar scutirea de „tratament”, pentru a fi exploatat în alte scopuri ale Reich-ului. Sterilizarea, deşi mai blândă, devine treptat costisitoare şi impune probleme tehnice serioase (cum vor fi sterilizaţi evreii – mai precis, cu ce tip de metodă medicală – şi, mai ales, cum va fi urmărită eficienţa procedeului, ştiut fiind că nu toate operaţiile dau rezultate, iar o „hârtie” medicală se poate obţine şi fraudulos?). În sfârşit, exterminarea (susţinută ferm de Heydrich, mesager – înţelegem – al lui Hitler însuşi) pare eficientă, dar ridică impedimente de timp, spaţiu şi igienă.

Argumentele şi contraargumentele şefilor militari şi politici se ciocnesc constant în zona mecanicii, dinamicii şi practicii fenomenului analizat. Aspectele de morală şi conştiinţă nu-şi fac loc niciodată în discursurile participanţilor la şedinţă. Doar un semn de vagă indispoziţie stomacală traversează comunitatea atunci când se prezintă perfectarea unui sistem de gazare industrială (la Auschwitz), cu o capacitate de 6.000 de „capete” pe oră. Adică vreo 21.000.000 de evrei pe an. „Dacă vor mai fi atâţia la finele experimentului”, observă ghiduş unul dintre combatanţi. Nu te (mai) miri că, în patria raţiunii şi filozofiei, catalepsia subită a istoriei a dus la naşterea unor asemenea monştri. Ei sunt definiţi, prin excelenţă, de ruperea spirituală (completă) de universul imediat şi de asumarea lui cu antenele unei teratologice concreteţi. „Spiritul practic”, împins spre extrema sa absolută, eşuează în epuizare sufletească şi, implicit, în demenţă comportamentală. Nu „traumele” istorice şi „ideile” delirante ale unei epoci anume duc la apocalipse, ci epuizarea sufletească. Acolo unde eficienţa, exactitatea şi simetria (toate de sorginte luciferică) ating paroxismul, ajungând „lucru-în-sine” (das Ding an Sich), se stinge brusc licărirea spirituală. Abia aceasta face loc – dialectic – degringoladei istorice. Nu întâmplător, cred, toţi participanţii la întâlnirea de la Wannsee au dispărut, la puţini ani după eveniment, în împrejurări violente (execuţii, infarcturi, sinucideri şi căderi sub focul inamic). Dincolo de justiţia divină, e aici o curățenie sui generis a istoriei, care nu poate fi cuprinsă în precizia unor mecanisme scelerate. Doar Eichmann, versatil şi lipsit de vehemenţa celorlalţi tovarăşi de arme, a dat impresia că va fi excepţia de regulă (supravieţuind, o vreme, prin ascunzişuri). Iluzie temporară! În 1962, el este capturat în Argentina şi, ulterior, spânzurat în Ierusalim. De reținut și (sper) de învățat.

Codrin Liviu Cuțitaru este profesor universitar doctor la Facultatea de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

