Sondaj: PSD depășește PNL. AUR, un procent peste USR-PLUS

Datele din iunie 2021 sunt extrase din sondajul de opinie ”Neîncrederea publică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naționalist în era dezinformării și fenomenului știrilor false” – Partea a II-a, realizat la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group, în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshal Fund of the United States – și finanțat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project.

Sondajul INSCOP arată că PSD ar fi înregistrat cea mai mare creștere – de la 25,5% în mai 2019, la 30,2% în iunie 2021. PNL – aflat pe poziția a doua – a înregistrat o scădere de 1% – de la 27,7% în mai 2019, la 26,6% în iunie 2021, în timp ce USR-PLUS, care era creditat cu 16,5% în mai 2019, ar fi ajuns la 13,2% în iunie 2021, sub AUR. Partidul lui George Simion, chiar dacă a înregistrat o scădere din februarie 2021, ar avea 14,2%.

“În mod normal, în primele 6-12 luni după preluarea guvernării, partidele aflate la putere ar fi trebuit să aibă scoruri semnificativ mai mari decât cele obținute în alegeri. Situația este însă diferită, partidele aflate la putere având o intenție de vot similară sau chiar sub votul de la alegerile din urmă cu 7 luni. Explicațiile sunt mai multe de la climatul de neîncredere determinat de pandemie, până la sincopele activității guvernamentale”, spune Remus Ștefureac, președinte Strategic Thinking Group, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Datele au fost culese în perioada 1-15 iunie 2021, metoda de cercetare fiind interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului multistadial stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

