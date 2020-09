SONDAJE: Cifre exclusive, plus 9 concluziuni mari şi late

Pentru că momentul zero al alegerilor locale se apropie cu paşi repezi, ba chiar şi mari am putea spune, şi pentru că mulţi vă spun zilele astea câte în lună şi-n stele, dar şi numai cât de feţi frumoşi sunt ei în preferinţele ieşenilor, ieri am stat de vorbă pe îndelete cu amicul nostru Archibald Tănase, om cu doftorat magna cu lăute în sforăraie politică de Bahlui, şi, cum el a avut acces la niscai cifre din trei mari sondaje secrete ale principalelor partide făcute pe Iaşi, am zis să facem o medie şi să vă oferim noi o poză a momentului, alta decât aia care v-o spun partidele.