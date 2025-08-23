MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Sorana Cîrstea a câștigat turneul de la Cleveland, după ce a învins-o în finală pe americanca Ann Li

De Redacția
sâmbătă, 23 august 2025, 23:20
1 MIN
Sorana Cîrstea a câștigat turneul de la Cleveland, după ce a învins-o în finală pe americanca Ann Li

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, venită din calificări, a câştigat sâmbătă seara turneul WTA 250 Tennis in the Land Powered by Rocket, de la Cleveland, după ce a dispus în finală de americanca Ann Li, scrie News.ro.

Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 112 WTA) a câştigat repede primul set al finalei cu americanca Ann Li (25 de ani, locul 69 WTA), impunându-se în 35 de minute cu 6-2. În setul al doilea Sorana a condus cu 3-1 şi 4-2, iar la 5-3 a ratat trei mingi de meci, Ann Li apropiindu-se la 5-4. Sorana a câştigat pe propriul serviciu şi, după un meci de o oră şi 26 de minute, a cucerit trofeul (6-2, 6-4 în finală).

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Sorana se impune astfel la Cleveland, câştigând un turneu pe care l-a început încă din calificări. Pentru Sorana Cîrstea este al treilea titlu WTA din carieră la simplu, după Tashkent 2008 şi Istanbul 2021.

Victoria din Statele Unite o urcă pe Sorana pe locul 71 în clasamentul mondial, ea devenind a treia cea mai în vârstă jucătoare din Top 100, după Tatjana Maria (38 de ani) şi Laura Siegemund (37 de ani).

Etichete: Sorana Cirstea, tenis, turneu

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network