Sorana Cîrstea a dat lovitura

După un meci cu accente de thriller, Cîrstea a învins una dintre favorite, britanica Johanna Konta şi s-a calificat în turul III la US Open

O victorie senzaţională a obţinut, joi, Sorana Cîrstea (77 WTA) care s-a calificat în turul III la US Open, după un meci senzaţional în faţa favoritei nr. 9, britanica Johanna Konta (13 WTA), scor 2-6, 7-6, 6-4 în două ore şi 49 de minute. Konta s-a impus clar în primul set, cu 6-2, după ce a câştigat ultimele patru game-uri.

Setul secund a fost echilibrat, niciuna dintre jucătoare nereuşind să tranşeze disputa. Sorana a salvat câte două mingi de break atât la 4-4, cât şi la 5-5, reuşind să încline balanţa în tiebreak. În setul decisiv, Cîrstea a făcut break la 3-3, reuşind să fructifice a şasea şansă, apoi a revenit de la 0-40 pe propriul serviciu şi s-a desprins la 5-3. Românca a ratat două mingi de meci la acest scor, dar a încheiat meciul cu un game „alb” (6-4). Sorana Cîrstea a avut şapte aşi şi şase duble greşeli, iar Konta a totalizat cinci aşi şi două duble greşeli. Britanica a avut un prim serviciu mai bun, iar Cîrstea pe al doilea. Konta a fost superioară la numărul de mingi direct câştigătoare, 40-37, dar a avut şi mai multe erori neforţate, 40-36. Konta a încheiat cu mai multe puncte la total, 111-109.

Singurul meci anterior fusese câştigat de Konta, în 2017, în turul al doilea la Eastbourne, cu 6-2, 6-2.

În turul următor, Sorana, care şi-a egalat acum cea mai bună performanţă de la US Open, turul al treilea (2009, 2019) va juca cu sportiva cehă Karolina Muchova (30 WTA). Va fi primul său meci în circuitul profesionist contra cehoaicei de 24 de ani, care a dispus în turul secund de rusoaica Ana Kalinskaia cu 6-3, 7-6. În primul tur, Muchova a învins-o pe americanca Venus Williams cu 6-3, 7-5.

''Am jucat bine de la ediţia de anul trecut a US Open. Au fost nişte ani foarte frustranţi pentru mine, deoarece mă pregătesc bine, fac lucrurile care trebuie, sunt în formă, sunt bine din punct de vedere mental. Însă, cumva, nu am rezultatele la care sper. E frustrant, pentru că munceşti din greu, iar rezultatele nu vin. E foarte greu să îţi găseşti motivaţia. Iar în această pauza lungă m-am antrenat tot timpul'', a declarat Sorana Cîrstea pentru WTA Insider.