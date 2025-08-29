MICA PUBLICITATE
Sorana Cîrstea a fost eliminată de Karolina Muchova în turul doi la US Open

De Redacția
vineri, 29 august 2025, 08:15
1 MIN
Sorana Cîrstea, locul 71 WTA, a fost eliminată, joi, în turul doi al probei de simplu feminin din cadrul turneului de grand slam US Open.

Cîrstea a fost învinsă de favorita 11, sportiva cehă Karolina Muchova (13 WTA), scor 7-6 (0), 6-7 (3), 6-4. Meciul a durat două ore şi 55 de minute.

Sorana Cîrstea şi Karolina Muchova s-au mai întâlnit de două ori la US Open: în 16-imi în 2020 – victorie Muchova cu 6-3, 2-6, 7-6 (7) şi în sferturi în 2023 – victorie Muchova cu 6-0, 6-3.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Românca a obţinut 154.000 de dolari pentru participarea în turul doi la simplu.

Ea va participa şi la dublu, alături de rusoaica Anna Kalinskaia. Cele două vor înfrunta în primul tur echipa McCartney Kessler/Peyton Stearns (SUA).

