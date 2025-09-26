MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Sorana Cîrstea a fost eliminată de Muchova în turul doi al China Open

De Redacția
vineri, 26 septembrie 2025, 17:45
1 MIN
Sorana Cîrstea a fost eliminată de Muchova în turul doi al China Open

Sorana Cîrstea, locul 64 WTA, a fost eliminată, vineri, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari.

Cîrstea a fost învinsă de favorita 13, jucătoarea cehă Karolina Muchova (15 WTA), scor 6-2, 6-3, într-o oră şi 23 de minute.

Românca a obţinut la Beijng un premiu de 35.260 de dolari şi 35 de puncte WTA.

Etichete: china open, Sorana Cirstea

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network