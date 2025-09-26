Sorana Cîrstea a fost eliminată de Muchova în turul doi al China Open
Sorana Cîrstea, locul 64 WTA, a fost eliminată, vineri, în turul doi al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari.
Cîrstea a fost învinsă de favorita 13, jucătoarea cehă Karolina Muchova (15 WTA), scor 6-2, 6-3, într-o oră şi 23 de minute.
Românca a obţinut la Beijng un premiu de 35.260 de dolari şi 35 de puncte WTA.
