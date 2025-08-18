MICA PUBLICITATE
SPORT

Sorana Cîrstea, calificătă în optimi, Gabriela Ruse, eliminată în primul tur la Cleveland

De Redacția
luni, 18 august 2025, 21:15
1 MIN
Sorana Cîrstea, calificătă în optimi, Gabriela Ruse, eliminată în primul tur la Cleveland

Sorana Cîrstea, locul 138 WTA, venită din calificări, a acces, luni, în turul doi al turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland, potrivit News.ro.

Cîrstea a trecut în runda inaugurală de sportiva japoneză Moyuka Uchijima, locul 89 mondial, scor 6-4, 6-1. În turul doi, Cîrstea va evolua cu învingătoarea meciului dintre elveţianca Jill Teichamnn şi sportiva franceză Lois Boisson.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

În schimb, Gabriela Ruse, locul 66 mondial, a fost eliminată, luni, de americanca Hailey Baptiste, scor 6-2, 7-6 (2). Premiul pentru prezenţa în primul tur este de 3.110 dolari, iar cel pentru calificarea în optimi este de 4.470 de dolari.

Etichete: Gabriela Ruse, Sorana Cirstea, tenis

