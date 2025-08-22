MICA PUBLICITATE
SPORT

Sorana Cîrstea, în semifinale la Cleveland după ce a trecut în sferturi de favorita principală

vineri, 22 august 2025, 10:04
Sorana Cîrstea, locul 112 WTA, s-a calificat în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland, scrie news.ro.

Cîrstea a trecut în sferturi de favorita principală, rusoaica Liudmila Samsonova (19 WTA), scor 6-4, 6-1. Meciul a durat o oră şi 22 de minute.

Pentru un loc în finală, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe rusoaica Anastasia Zakharova, numărul 100 mondial.

Prin calificarea în semifinale, Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 11.970 de dolari şi 98 de puncte.

