Sorana Cîrstea, în semifinale la Cleveland după ce a trecut în sferturi de favorita principală
Sorana Cîrstea, locul 112 WTA, s-a calificat în semifinalele turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland, scrie news.ro.
Cîrstea a trecut în sferturi de favorita principală, rusoaica Liudmila Samsonova (19 WTA), scor 6-4, 6-1. Meciul a durat o oră şi 22 de minute.
Pentru un loc în finală, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe rusoaica Anastasia Zakharova, numărul 100 mondial.
Prin calificarea în semifinale, Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 11.970 de dolari şi 98 de puncte.
Publicitate și alte recomandări video