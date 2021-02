Sorana Cîrstea, prima reacţie după episodul în care i-a cerut antrenorului să tacă

La o săptămână după ce imaginile cu ea au făcut înconjurul lumii, stârnind comentarii ironice, sportiva de 30 de ani a avut puterea de a vorbi despre motivele pentru care a avut o reacţie anormală.

Iată declarațiile:

Sunt o persoană destul de matură, ştiu când fac anumite greşeli şi pot să îmi asum greşelile alea şi să vin să-mi cer scuze. Însă am o echipă în care am încredere, sunt fericită cu ea, şi cred eu că se şi vede în rezultate, se vede că există o unitate şi ei sunt primii care au încredere în mine şi îmi văd potenţialul.

Tenisul e un sport foarte complicat. E un sport individual, şi fiecare are problemele lui, se confruntă cu obstacolele lui, şi cred că foarte importanţi sunt oamenii care te înconjoară, care îţi arată calea. Aş vrea să fi avut la 18 ani mintea pe care o am acum. Dar cred că toată lumea îşi doreşte acelaşi lucru. Acum sunt într-un loc bun – mental, fizic, din toate punctele de vedere – aşa că încerc să mă bucur de tenis mai mult.

Am trecut prin mult mai multe, văd viaţa altfel, văd tenisul altfel, şi dacă aş fi avut mintea de acum la 18 ani probabil că aveam alt parcurs. În tenis, mai ales. Dar cred că toţi vrem asta şi cred eu că este, din păcate, procesul vieţii. Cred că de la an la an te maturizezi. Mă bucur că nu mai văd lucrurile ca la 18 ani, înseamnă că am progresat.

Când eşti tânăr ai exuberanţă, dar n-ai experienţă, când eşti mai matur, ai experienţa, dar nu mai ai energia. E normal, e viaţa şi trebuie să ne adaptăm la parcursul ei.

