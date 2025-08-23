MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Sorana Cîrstea s-a calificat în finala turneului de la Cleveland

De Redacția
sâmbătă, 23 august 2025, 09:20
1 MIN
Sorana Cîrstea s-a calificat în finala turneului de la Cleveland

Sorana Cîrstea, locul 112 WTA, s-a calificat în finala turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland, scrie News.ro.

Sorana Cîrstea, venită din calificări, a trecut în semifinale de rusoaica Anastasia Zakharova, numărul 100 mondial, scor 6-1, 7-5. În finală, Sorana va evolua cu sportiva americană Ann Li, locul 69 WTA.

Pentru calificarea în finală, Cîrstea va primi 21.484 de dolari şi 163 de puncte WTA. Sorana Cîrstea (35 de ani) va juca a şaptea finală a carierei, ea reuşind să obţină două titluri, la Taşkent (2008) şi Istanbul (2021).

Etichete: finala, Sorana Cirstea, tenis

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network