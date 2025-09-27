MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian, eliminate la dublu, la China Open

De Redacția
sâmbătă, 27 septembrie 2025, 16:20
1 MIN
Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian, eliminate la dublu, la China Open

Perechile Sorana Cîrstea/ Anna Kalinskaia (România/Rusia) şi Jaqueline Cristian/ Leylah Fernandez (România/Canada) au fost eliminate, sâmbătă, în primul tur al probei de dublu la China Open.

Cîrstea şi Kalinskaia au fost învinse în runda inaugurală de cuplul Timea Babos/Luisa Stefani (Ungaria/Brazilia), scor 6-3, 6-4.

Jaqueline şi Leylah au fost eliminate de perechea Liudmila Kicenok/Ellen Perez (Ucraina/Australia), scor 4-6, 6-3, 10-7.

Pentru prezenţa în primul tur, perechile eliminate vor primi 19.050 dolari şi 10 puncte WTA.

Etichete: china open, Jaqueline Cristian, Sorana Cirstea

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network