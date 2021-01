Sorin Cîmpeanu: ''Grădinţele vor rămâne deschise şi în scenariul verde, galben şi în cel roşu''

Ministrul Sorin Cîmpeanu a fost invitat în cadrul emisiunii Subiectiv, acolo a trebuit să răspundă la o serie de întrebări, una dintre ele fiind:

În perioada în care nu s-a permis prezenţa copiilor în grădinţele de stat, grădiniţele private şi-au continuat activitatea prin schimbarea statutului acestora în after-school. S-a demonstrat că accesul fizic al copiilor în grădinţe nu a produs efecte negative din punct de vedere medical. De ce se menţin restricţiile în grădiniţele de stat?Ministrul Educaţiei: ''Şi în scenariul vede, şi în cel galben şi în cel roşu, grădinţele rămân dechise''

''Am înţeles întrebarea. Am înţeles şi modul în care s-a transformat partea de şcoală, în parte de after-school. S-a făcut de fapt acelaşi lucru. Înţeleg foarte bine şi greutatea lucrului educatorilor în grădinţe. Eu, ca profesor universitar am spus tot timpul că apreciez ceea ce alţii fac şi eu aş putea face mai greu, sau nu aş putea face deloc. Sunt de acord că e mult mai greu de multe ori să fii educator, decât să fii profesor universitar.

La această întrebare, răspunsul este foarte clar. Şi în scenariul vede, şi în cel galben şi în cel roşu, grădinţele rămân dechise, pentru că cel mai greu este să lucrezi cu elevii de clasele I-IV şi în grădinţă. Nu spun că este uşor să lucrezi în gimnaziu, liceu sau în universitar online, dar în grădinţie şi în clasele I-IV este cel mai greu de imaginat, cum ai putea fi eficient, să îl înveţi pe un copil să facă litere online.

Sorin Cîmpeanu:''Propunerea este să fie deschise cu prezenţa fizică în grădinţe''

Tocmai de aceasta, în toate scenariile, propunerea este să fie deschise cu prezenţa fizică în grădinţe.

Decizia a fost la început descentralizată, apoi centralizată, apoi din nou descentralizată. Nu sunt deloc sigur că a fost o măsură rea. Dimpotrivă, eu cred că măsurile adoptate până acum au fost cele bune.

Să ne învăţăm noi, cei din Parlament şi cei din Guven să facem legi mai clare care să nu permită grad ridicat de inechitate'', spus Sorin Cîmpeanu la Antena 3.