Șoselele Iașului, în bilanț negru: 47 de morți și peste 1.700 de accidente în primele nouă luni din 2025

Accidentele rutiere grave continuă să facă ravagii pe șoselele din județul Iași. Potrivit datelor oficiale furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Iași, în primele nouă luni ale anului 2025 au fost înregistrate 1.776 de accidente. Dintre acestea, 1.188 s-au produs pe drumurile județene, iar 588 în municipiul Iași.

Tragediile s-au soldat cu 47 de decese, dintre care 42 în județ și 5 în municipiu. Dincolo de statistici, fiecare număr ascunde o poveste dramatică, cu familii destrămate și vieți frânte brusc.

Impact frontal între o autoutilitară și un autocar

Printre cele mai grave accidente produse anul acesta se numără tragedia de la mijlocul lunii august, pe DN 28 A, la ieșirea din Târgu Frumos spre Pașcani. Un cuplu din Iași și cele două fetițe ale lor plecau în vacanță cu un autoturism Mazda care tracta o rulotă. Într-o curbă, rulota a prins balans, iar șoferița nu a mai reușit să redreseze mașina, intrând în coliziune cu un TIR.

„În urma coliziunii au rezultat patru victime, iar autoturismul a luat foc. Cele patru persoane implicate sunt doi adulți și doi minori”, au anunțat atunci autoritățile.

Femeia aflată la volan și-a pierdut viața, iar ceilalți trei membri ai familiei au necesitat îngrijiri medicale.

Un alt accident major s-a produs la sfârșitul lunii mai, când șoferul unei autoutilitare a efectuat o depășire neregulamentară și s-a izbit frontal de un autocar care circula regulamentar pe ruta Iași–Botoșani. Autocarul transporta 32 de persoane, iar bilanțul a fost cutremurător: 29 de victime, dintre care 17 au ajuns la spitale. Patru pacienți în stare gravă au fost transportați la Spitalul „Sf. Spiridon”, iar alți trei, cu răni medii, au fost distribuiți la Pediatrie, la „Sf. Spiridon” și la „Prof. Dr. Nicolae Oblu”.

Ce recomandări au polițiștii ieșeni

Polițiștii rutieri transmit recomandări ferme șoferilor, mai ales în condițiile în care se apropie sezonul rece și carosabilul devine tot mai periculos. „Recomandăm conducătorilor de autovehicule să respecte normele legale, să circule cu viteză adaptată permanent condițiilor meteo-rutiere, să adopte o manieră preventivă de condus și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în trafic. În cazul în care partea carosabilă este alunecoasă, pentru a încetini trebuie folosită frâna de motor și nu trebuie bruscate comenzile”, au precizat reprezentanții Poliției Iași.

O altă măsură esențială este păstrarea distanței de siguranță.

„Pentru a putea opri în condiții de siguranță atunci când autovehiculul din față frânează brusc, distanța în mers trebuie mărită”, au mai subliniat polițiștii.

În plus, aceștia atrag atenția că politețea rutieră este vitală în trafic aglomerat și îi îndeamnă pe șoferi să nu blocheze intersecțiile și să evite depășirea coloanelor de autovehicule.

În cazul vizibilității reduse, cauzată de ploi, lapoviță sau ninsoare, folosirea luminilor de către toți conducătorii auto „reduce semnificativ riscul producerii de accidente”. Polițiștii transmit și mesaje clare legate de factorii de risc majori: „Nu consumați alcool și nu conduceți dacă simțiți că sunteți obosiți! Nu folosiți telefonul sau alte dispozitive mobile în timp ce conduceți”, au adăugat oamenii legii.

