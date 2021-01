Soția lui Michael Phelps, marcată de boala campionului: „Dacă te pierd, nu știu ce voi face"

Înotătorul Michael Phelps (35 de ani), unul dintre cei mai mari sportivi din istorie, se confruntă cu „Boala Secolului XXI", de ani buni. Multiplul campion olimpic suferă de depresie, motiv pentru care soția sa, Nicole Michele, și-a exprimat îngrijorarea.

Michael Phelps are o familie superbă: o soție frumoasă, fostă Miss California, care are grijă de 3 copii - Boomer (4 ani), Beckett (2 ani) și Maverick (un an). Puștii vor să primească iubire de la tată, însă acesta este nevoit să se retragă, pentru a nu-și pune în pericol familia.

„Băieţii vor să fie aproape de Michael când are o zi dificilă. Vor să-l facă fricit. Mai ales Boomer pentru că este cel mai mare. Aşa că i-am spus 'Hei, Booms, tata trece printr-o perioadă grea şi are nevoie de un moment în care să fie singur'. Vrem ca Boomer să înţeleagă că nu are nicio legătură cu el, ci cu Michael", a povestit Nicole.

„Obișnuiam să cred că pot rezolva această problemă, că pot fi terapeutul său, dar am învățat că nu sunt responsabilă de modul în care se simte, oricât de mult l-aș iubi", a declarat Nicole Phelps.

În urmă cu 2 ani de zile, Michael Phelps a recunoscut că se confruntă cu probleme severe. De asemenea, a dezvăluit episoadele sale de tentativă de suicid.

„O parte din mine nu voia să mai fie în viață. Am avut suișuri și coborâșuri înfricoșătoare. Această boală nu dispare niciodată", a dezvăluit sportivul.