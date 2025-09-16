Soția șoferului mort în Audi A8 în accidentul de la Dumbrava cere ajutor de la posibili martori: „Nu a fost greșeala lui. A fost o depășire”. Ce spune Poliția ?

La mai bine de două săptămâni de la tragicul accident petrecut în localitatea Dumbrava, pe drumul județean spre Vaslui, soția bărbatului decedat nu își găsește liniștea și caută cu disperare martori sau imagini care ar putea clarifica împrejurările în care și-a pierdut viața soțul său.

Pavel Miron, în vârstă de 41 de ani, din comuna Ciurea, a murit în noaptea de 31 august, după ce autoturismul său, un Audi A8, a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de două capete de pod. Impactul a fost devastator și, în ciuda sistemelor avansate de siguranță ale mașinii, rănile suferite i-au fost fatale.

„La data de 31 august a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier Iași au fost sesizați cu privire la faptul că, pe DJ 248, în localitatea Dumbrava, a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești. Din verificările efectuate, s-a stabilit faptul că un bărbat de 41 de ani, din comuna Ciurea, în timp ce ar fi condus un autoturism pe DJ 248, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod, ulterior fiind proiectat într-un alt cap de pod. În urma accidentului, bărbatul a decedat”, au transmis reprezentanții IPJ Iași.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Poliția nu știe de implicarea unui alt vehicul

Totuși, soția lui Pavel Miron nu crede că accidentul a fost doar rezultatul unei manevre greșite și ia în calcul o posibilă implicare a unui alt șofer. Femeia a lansat un apel public, pe rețelele sociale, în speranța că cineva poate oferi informații sau imagini din momentul impactului.

„Știu că sunt șanse foarte mici, însă vă întreb: poate cineva a văzut accidentul de pe 31 august din Dumbrava? Atunci a murit soțul meu, tatăl a două fetițe, care au rămas fără tată acum. Sunt disperată și nu am liniște. Era un șofer foarte bun, știu că a făcut mici greșeli, însă instinctul și cunoștințele mele despre el îmi spun că cineva l-a împins în acel cap de pod. Nu cred că a fost greșeala lui”, a scris femeia.

Aceasta suspectează că mașina condusă de soțul ei ar fi fost implicată într-o depășire și că un alt participant la trafic ar fi putut contribui, indirect, la producerea tragediei.

„Persoana pe care urma să o depășească sunt convinsă că va zice altceva, însă vreau să știu adevărul, măcar să pot avea liniște. Dacă are cineva informații sau a văzut ceva, sau sunt vecini care au camere video și bat spre strada respectivă, vă sunt foarte recunoscătoare dacă mă poate ajuta cineva”, mai spune femeia.

Apelul său vine în contextul în care ancheta oficială nu a stabilit, până la acest moment, implicarea altui vehicul în accident.

Sursa foto Alo,Iasi.

Publicitate și alte recomandări video