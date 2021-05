SpaceX a lansat sâmbătă 52 de sateliți Starlink în orbită. Lansarea are loc la mai puțin de o săptămână după ce a trimis ultimul lot. Un mic satelit de la start-ul Capella Space și un satelit de observare Tyvak au profitat de lansare pentru a decola și ele de la Kennedy Space Center din Florida sâmbătă seara.

Lansarea a folosit un booster Falcon 9 care a văzut șapte lansări și aterizări anterioare, inclusiv trei misiuni Starlink. Falcon 9 a decolat de pe platforma de lansare la 18:56 ET (15:56 PT) și s-a întors pe Pământ aproximativ nouă minute mai târziu. Racheta a aterizat vertical pe nava de drone autonomă SpaceX „Of Course I Still Love You” în Oceanul Atlantic.

Compania de lansare a trimis până acum mai mult de 530 de sateliți Starlink în spațiu din martie. Toți sateliții au fost lansați pe rachete refolosite.

