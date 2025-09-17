Spania ameninţă ca va boicota Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 în cazul calificării Israelului

Va participa naţionala Spaniei la Cupa Mondială din 2026? Purtătorul de cuvânt al guvernului, Patxi Lopez, a lăsat să se înţeleagă că Spania ar putea boicota turneul final în cazul calificării echipei Israelului, scrie News.ro.

Cupa Mondială de anul viitor, organizată în comun de Statele Unite, Canada şi Mexic, va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie. Purtătorul de cuvânt a afirmat mai întâi că el şi membrii guvernului lui Pedro Sanchez „vor evalua situaţia la momentul oportun”, înainte de a-şi clarifica poziţia.

„Marea majoritate a societăţii iese în stradă pentru a se exprima şi a protesta faţă de genocid. Aceasta este ceea ce se numeşte demnitatea unui popor care nu vrea să fie complice”, a declarat el, referindu-se la mai multe manifestaţii din Spania, în special în timpul Vuelta.

„Ceea ce vrem este ca unii să înceapă să deschidă ochii. Pentru că ai noştri sunt bine deschişi şi nu tolerează ceea ce văd, de aceea nu putem şi nu vrem să rămânem tăcuţi”, a concluzionat purtătorul de cuvânt.

Cu toate acestea, calificarea Israelului rămâne ipotetică, deoarece echipa lui Ran Ben Shimon se află în prezent pe locul 3 în grupă, la 6 puncte de primul loc care asigură calificarea directă la Cupa Mondială, în condiţiile în care mai sunt doar două meciuri de disputat. Locul al doilea, ocupat de Italia, duce la baraje.

