Specialist: Epidemia a intrat în etapă de scădere progresivă în România

Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, a declarat că, în pofida bilanțurilor zilnice ale epidemiei, care par îngrijorătoare, în România epidemia a intrat în etapă de scădere progresivă. El a argumentat cu cifrele care arată scăderea numărului bazal de reproducere. Astfel, dacă în 10 iulie era 1,21, în prezent a scăzut sub 1, pentru prima dată de la sfârșitul lunii mai.

„Suntem într-o evoluție a epidemiei pe care o parcurgem în funcție de ceea ce facem, de reacția la recomandări. Pe lângă aceste cifre nedorite, pot da o veste de speranță de mai bine – numărul bazal de reproducere. Dacă este peste 1, epidemia este în creștere, dacă este sub 1 este în scădere. Datele arată că în 28 iulie acest număr bazal a ajuns la 1, în 29 iulie a ajuns la 0,99, în 30 iulie a scăzut la 0,96. Am plecat de la 1,21 în 10 iulie, deci este o scădere progresivă și constantă și ne arată că, dacă se respectă modelele statistice, am intrat pentru prima dată din luna mai într-o epidemie în scădere. Ce se înregistrează la nivelul numărului nou de infectați ține de numărul de teste efectuate. La terapie intensivă și la decese, aceste cifre vin din ce s-a acumulat până acum. Evoluția epidemiei nu e una chiar atât de nefavorabilă, sub aspectul numărului bazal de reproducere. Arată că epidemia scade. Depinde ce vor face oamenii în continuare. Știm care e ciclul unei epidemii, se repetă cu strictețe anual, dar la acest COVID nu știm evoluția, putem doar face presupuneri pe baze științifice. După ce vom parcurge un ciclu întreg pe pământ al evoluției, vom putea aprecia pentru anii care vin revenirile, care cu siguranță vor fi în fiecare an”.