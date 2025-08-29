Specialiști în speranță. De ce am oprit sistemul național antigrindină?

Cu toate pagubele pricinuite de fenomenele meteorologice extreme, anul agricol 2025 se apropie de un bilanț care nu este nici pe departe unul negativ. Producția de grâu din acest an este una foarte bogată la nivelul României, iar în ceea ce privește culturile de porumb sau floarea soarelui, cel puțin în regiunea Moldovei, producțiile se anunță la fel de bune. Cu toată primăvara rece și înghețurile târzii pe care le-a adus, nici pomicultura sau viticultura nu par a avea pe ansamblu un an foarte rău, deși în acest caz lucrurile sunt mai complicate de la o cultură la alta, în funcție de regiune.

În mod optimist, am putea înțelege dintr-un an agricol ca acesta că nici în condiții de schimbare climatică accelerată producția agricolă la nivelul României nu va colapsa. În ciuda acestei perspective optimiste, constatăm în mod realist că suntem la discreția favorabilității climatice, cu toanele ei de la un an la altul. După un an în care ocupăm primul loc în UE la producția de porumb, spre exemplu, putem eșua în anul următor la coada clasamentului. Nu avem multe arme la îndemână pentru a lupta cu toanele vremii și cu atât mai puțin ne lipsesc astfel de posibilități în condiții de schimbare climatică. Din motive pe care o să le discutăm acum, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ce ar mai putea domoli din extremele variabilității climatice, reprezintă o iluzie, așa că ne rămân la îndemână lucrurile care știm că pot fi eficiente din acest punct de vedere.

Cu toată revigorarea sistemelor de irigații din ultimul deceniu, suprafețele irigate rămân încă restrânse raportat la potențialul agricol al României. Teritoriul României este ideal din perspectiva capacității de irigare a terenurilor arabile. Chiar dacă seceta a dat mereu bătăi de cap în regiunile de câmpie și chiar de deal, cele mai mănoase din punct de vedere agricol, arcul carpatic reprezintă un castel de ape natural ce poate suplini nevoia de apă a regiunilor agricole prin rețeaua hidrografică radială.

Dacă cineva ar putea crea un teritoriu perfect din perspectiva capacității de irigare, l-ar concepe chiar așa cum arată din punct de vedere fizico-geografic teritoriul României. O regiune montană în zonă centrală din care râurile transportă apa din precipitațiile mai bogate din această regiune înaltă către regiunle joase înconjurătoare. Nu discutăm însă, cel puțin acum, despre starea sistemului de irigații din România, deși acesta rămâne pe departe principala unealtă de gestionare a situațiilor de secetă și chiar de adaptare la aridizarea crescândă cu care ne provoacă schimbarea climatică.

De câțiva ani, pe lângă sistemul de irigații, România a mai beneficiat de o altă armă destul de eficientă de luptă împotriva unor năravuri ale vremii. Sistemul național de combatere a căderilor de grindină a fost pus la punct și dezvoltat până la capacitatea de a combate regional acest fenomen meteorologic cu un impact devastator asupra culturilor agricole, mai ales când e vorba de pomicultură, viticultură sau legumicultură. Chiar vinerea trecută, instabilitatea ce a însoțit răcirea vremii a determinat un episod de căderi de grindină ce a anulat munca de peste an a multor fermieri în multe regiuni din țară. Iar asta pentru că în ciuda dezvoltării sistemului antigrindină în anii din urmă, intempestiv, în anul 2025 activitatea sa a fost sistată.

Nu detaliem aici aspectele științifice ale acestor intervenții. Care este cea mai performantă formă de intervenție antigrindină? Care sunt consecințele de mediu ale acestor intervenții? Intervențiile antigrindină pe bază de rachete ce însămânțează norii de furtună cu iodură de argint cresc sau scad cantitățile de precipitații pe care le-ar produce un nor în evoluția sa nemodificată? Toate aceste întrebări și multe altele trebuie să constituie elemente ale unei analize complexe din punct de vedere științific, ce trebuie să fundamenteze modul în care aceste intervenții sunt realizate. Cert este că intervențiile active pentru combaterea formării și incidenței grindinei reduceau cel puțin local intensitatea acestui fenomen și ne puteau scăpa de evenimente meterologice nefericite pentru agricultură de felul celor de la sfârșitul săptămânii trecute.

Cu siguranță, modul în care erau realizate intervențiile active de combatere a grindinei putea fi îmbunătățit. Unii fermieri consideră că intervențiile alungă ploaia?! Chiar dacă acest argument este firav, am fi putut să limităm intervențiile în atmosferă în condiții de secetă pedologică, astfel încât să îi lăsăm pe acei fermieri la nivelul percepției din străbuni care le spune că “pe vreme de secetă e bună și grindina”. Însă în intervalele în care nu aveam secetă pedologică intervențiile de combatere a grindinei puteau continua. Aceasta ar fi fost situația în zilele din urmă și pagube însemnate ar fi fost evitate. Nu numai că intervențiile de combatere a grindinei nu au mai avut loc în acest an, cu pagubele aferente, dar resursa umană acumulată în jurul acestui sistem dezvoltat la nivel național este acum compromisă pentru acest scop. Dacă mâine s-ar decide redeschiderea lui, oamenii instruiți pentru a gestiona acest sistem sunt greu de recuperat. Refacerea sistemului ar presupune ani de zile în care alți tineri să fie pregătiți pentru așa ceva, în mod similar cu ce s-a întâmplat în ultimii 15 ani. Bântuie peste această țară un duh al distrugerii a tot ceea ce e făcut de cei de dinaintea noastră, uneori cu convingerea neroadă că vom construi ceva mult mai bun. De cele mai multe ori nu mai construim nimic.

Discuția aceasta nu este numai despre niște calcule economice, grija pentru o anumită resursă umană sau interesul punctual al unor fermieri. Trăim într-o lume în care intervențiile în atmosferă sunt privite de a mulți actori statali cu un interes cu adevărat demiurgic. Pe baza veniturilor aduse de exploatarea hidrocarburilor nesecate, statele arabe din zona Golfului Persic dezvoltă planuri cu adevărat utopice de stimulare a precipitațiilor până la nivelul în care acestea ar putea transforma deșertul în paradis agricol. China promovează deschis planurile sale de deviere a curenților jet planetari în zona Asiei prin care să crească rezervele de apă din precipitații în regiunile sale deșertice, pentru asigurarea nevoilor crescânde de apă pentru întreaga societate în dezvoltare accelerată chiar și în aceste regiuni vitrege. Nu prea pare să intereseze pe cei care inițiază aceste planuri faptul că astfel de intervenții gigantice ar putea afecta echilibrul climatic, cel puțin la nivel regional.

ONU ar trebui să intervină în limitarea unor astfel de planuri care, odată implementate, ar putea genera probleme imense în regiunile învecinate, natural mai populate (Asia Musonică, Cornul Africii), care pot să fie afectate mai frecvent de secete în lipsa apei ce va fi de acum dirijată în atmosferă spre deșerturile celor care își permit să facă asta. ONU are însă lucruri mai importante de rezolvat, dacă ar mai putea rezolva ceva. Ca element de strategie națională referitoare la schimbările climatice, ar trebui să ținem pasul cu aceste tendințe globale în materie de intervenții active în atmosferă.

De aceea, un sistem funcțional de intervenții active în atmosferă reprezintă și o chestiune ce ține de siguranță națională. În plus, mai toate țările din jurul nostru au astfel de sisteme funcționale, iar un sistem antigrindină poate fi privit în această cheie și ca un sistem defensiv, în condițiile în care anumite furtuni pot fi „controlate” de sistemele din vecini până la granița cu România, teritoriu pe care odată ce au intrat se pot dezvolta de acum în voie cu toate manifestările lor extreme în lipsa intervențiilor active. Pe moment, prin închiderea sistemului, aceste discuții au fost reduse la zero. Nu ne rămâne decât să sperăm că, din punct de vedere strategic “vom face altul mai falnic și mai frumos”, iar din punct de vedere defensiv, că în anii viitori stihiile cerurilor ne vor feri, în marea lor îngăduință, de intemperii. În definitiv, se pare că ne este rezervat să formăm doar specialiști în speranță.

Publicitate și alte recomandări video