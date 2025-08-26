Specialiștii RAR: „La culoarea roșie a semaforului să nu se accelereze ca la «curse»”. De ce un stil agresiv de condus îi costă scump pe șoferi?

Specialiștii Registrului Auto Român (RAR) atrag atenția că accelerările bruște și condusul agresiv nu pun presiune doar pe motor, ci cresc și costurile cu carburantul. Fiecare decizie la volan se vede direct în portofel, iar cu prețurile benzinei și motorinei la nivel record, fiecare litru contează.

„Ziarul de Iași” a consultat cel mai recent ghid publicat de RAR, unde sunt prezentate soluții practice, la volan și în service, pentru a micșora consumul de carburant și, implicit, cheltuielile asociate. Pentru firmele care dețin mai multe mașini, diferențele se pot aduna în mii de lei pe an, iar pentru familie, se simt imediat în bugetul de acasă.

Primul pas către un consum mai mic începe în service. RAR precizează că un motor întreținut corespunzător funcționează mai eficient, consumă mai puțin carburant și, astfel, șoferul economisește bani la fiecare drum.

Următorul detaliu ține de pneuri. O presiune prea mică le face să opună rezistență la rulare, ceea ce poate ridica consumul chiar și cu 10–15% pentru doar jumătate de bar lipsă. O verificare periodică a roților aduce economii vizibile, mai ales pentru cei care merg mult pe drumuri lungi sau autostradă.

Greutatea mașinii te face să plătești mai mult la pompă

Și greutatea contează. Bagajele uitate în portbagaj sau suporturile externe montate permanent transformă mașina într-un consumator mai mare decât trebuie. Fiecare kilogram în plus și fiecare accesoriu care taie aerul înseamnă carburant plătit degeaba.

RAR atrage atenția și asupra stilului de condus. Accelerările bruște, mersul cu viteză peste limită sau schimbarea greșită a treptelor duc imediat la creșterea consumului. Mai ales la pornirea la rece, câteva minute de răbdare, cu accelerații line, fac diferența pentru motor și pentru buzunar.

Cutia de viteze are și ea rolul ei. Conducerea la turații prea mari sau prea mici arde mai mult combustibil decât este nevoie. RAR recomandă regimuri economice, schimbarea treptelor fără șocuri și respectarea indicațiilor computerului de bord, acolo unde există.

Stilul de condus agresiv costă scump

În oraș, unde se consumă cel mai mult carburant, regulile sunt clare. „La culoarea roșie a semaforului să nu se accelereze ca la «curse», în așteptarea culorii verzi”, atrag atenția specialiștii RAR. Totodată, se utilizează toate treptele de viteză fără forțarea motorului, iar la apropierea de obstacole sau de opriri, frâna de motor este soluția eficientă pentru reducerea consumului.

