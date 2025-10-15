Spectacolul cu drone de la finalul Sărbătorilor va fi acompaniat de un foc de artificii. Va avea loc în seara concertului

Ateneul Național din Iași a contractat o firmă din Iași pentru un scurt foc de artificii care va avea loc pe 17 octombrie în fața Palatului Culturii.

Compania BSM Office va încasa circa 20.000 lei pentru a pune în scenă un foc de artificii la încheierea Sărbătorilor Iașului, cu ocazia concertului din 17 octombrie din fața Palatului Culturii. Focul de artificii va avea o durată de până în 5 minute și va avea două moment distincte: unul clasic, amplasat în lateralul monumentului istoric și un spectacol în rafale sincronizat cu acorduri muzicale, amplasat în spatele scenei.

Aceeași firmă a mai furnizat servicii similare august 2025: atunci, a încasat 10.000 lei pentru un foc de artificii ținut în cartierul Alexandru cel Bun, cu ocazia zilelor cartierului. În 2023, BSM Office a fost aleasă de Ateneu tot pentru spectacolul dedicat Sărbătorilor Iașului, prețul de atunci fiind 42.000 lei, show-ul fiind un pic mai complex.

Un alt contract recent semnat de Ateneu, în relație cu Sărbătorile Iașului, presupune asigurarea regiei video live pentru concertul din 17 octombrie: firma Unreel Media Production va încasa, în acest sens, circa 11.000 lei. Concertul va dura circa 4 ore, iar furnizorul va monta inclusiv o macara înaltă de 15 metri pentru filmări. Alți 15.000 lei sunt cheltuiți de Ateneu pentru închirierea unei nacele de lucru la înălțime cu braț electric și 3 turnuri de căldură, partenerul instituției fiind tot o firmă ieșeană (Mateco SRL).

Alți 500.000 lei sunt cheltuiți pentru montarea scenei

„Ziarul de Iași” a relatat recent și despre modul în care Ateneul a repartizat 500.000 lei, alocați de la bugetul local, pentru montarea scenei și altor echipamente necesare. Beneficiarii sunt firmele Tricorp (Iași, 220.000 lei), Led Smart (Timiș, 200.000 lei) și MTS Securitate (Iași, 7.300 lei).

Tricop va închiria către Ateneu scenotehnică, instalații de sunet, monitoare, microfoane, lumini, ecrane LED, platforme și alte echipamente necesare. În același timp, Led Smart va asigura o structură modulară, concepută pentru a crea un „tunel” arhitectural sau acoperiș curbat peste scena de concert („Litec Libera Tunel”), iar MTS va asigura servicii de pază.

Spectacol cu drone luminoase în seara concertului

Pe scena din fața Palatului Culturii vor urca, pe 17 octombrie, artiști precum Ștefan Bănică jr., The URS, Irina Baianț, Orchestra Mitropolitană Iași, 3 Tenori, Corul Marii Unirii și Muzica Militară a Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt” Iași. La final va avea loc un spectacol cu 250 de drone luminoase și focul de artificii. Pe lângă cei 500.000 lei alocați de Primăria Iași, pentru susținerea acestor evenimente au fost repartizate și câteva sute de mii de lei din bugetul Ateneului Național din Iași. De exemplu, aducerea lui Ștefan Bănică a costat aproape 20.000 euro, iar pentru „The URS” vor fi achitați peste 10.000 euro.

În perioada 8 – 17 octombrie, în zona centrală a Iașului au fost impuse mai multe restricții de circulație, pe unele străzi traficul fiind închis complet.

Potrivit programului anunțat de Primăria Iași, manifestările comerciale tradiționale vor avea loc în perioada 11 – 15 octombrie: Târgul de Toamnă (produse de artizanat și hand made pe pietonalul Ștefan cel Mare, 41 de căsuțe), Târgul de blănuri (esplanada Costache Negri și zona Halei Centrale, 71 de locuri) Sărbătoarea Vinului (Hala Centrală) și un parc dedicat distracțiilor (Ștrandul Municipal).

