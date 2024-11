Spectaculoasa poveste a unei cunoscute artiste care a lăsat Clujul pentru Iași. A trăit în 40 de ani cât alții într-o viață!

Ziarul de Iași vă prezintă, succint, povestea artistei care a vândut țigări și a fost chelneriță în Atena doar pentru a fi cizelată de o stea mondială și care, în căutarea de adrenalină, a mers și cu 50 km/h pe bicicletă într-un drum de 110 kilometri străbătut în 18 ore ori a explorat fel de fel de locuri periculoase, inclusiv creste de munte sau orașul chinezesc Wuhan, epicentrul pandemiei de COVID-19.

De la spray-uri pe post de microfon la studii muzicale adevărate

Născută la Năsăud, în urmă cu aproape 40 de ani, Nicoleta a fost atrasă de muzică încă de mică, discurile cu Margareta Pîslaru și Mădălina Manole, ascultate în familie, fermecând-o. În ciuda faptului că părinții considerau riscant ca mezina familiei să încerce să-și transforme pasiunea în meserie, fata năzdrăvană care cânta toată ziua la spray-uri, pe post de microfoane, a pus piciorul în prag la 14 ani, când a decis să dea admitere la Liceul de Arte din Bistrița, deși familia dorea s-o îndrume spre o altă școală. „Am fost admisă fără probleme la liceu, deși nu lucrasem vocal nicăieri, nici la Palatul Copiilor măcar. De la primii pași pe care i-am făcut în clasa a IX-a, de la primele vocalize, am știut că drumul meu în viață va fi legat de operă. A fost dragoste la prima vedere” își aduce aminte Nicoleta, care a urmat apoi Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.

Studii la Atena cu o soprană care a cântat cu Domingo, Pavarotti și Carreras

La finalul celor patru ani de studenție clujeană, destinul artistei a ajuns la o nouă răscruce. Remarcată de Marina Krilovici, a cărei carieră cuprinde colaborări cu Placido Domingo, Luciano Pavarotti ori Jose Carreras și prezențe pe scenele cele mai importante ale lumii, precum Metropolitan Opera din New York ori Royal Opera House Covent Garden din Londra, Nicoleta a fost invitată să studieze la Conservatorul „Maria Callas” din Atena, unde preda celebra soprană de origine română.

La nici 23 de ani, ardeleanca a lăsat tot, familie, prieteni, zona natală și a acceptat provocarea, mutându-se în capitala Greciei.

Întreținută de un actor renumit, fost membru al Divertis și vedetă în Las Fierbinți

Dacă pe plan muzical, tânăra soprană s-a descurcat excelent la Atena, problema banilor necesari pentru întreținere și studii i-a dat bătăi de cap. Întreținută la început de fratele său, Claudiu Maier, un actor renumit, care a fost membru al trupei Divertis și a fost prezent în numeroase seriale TV cu audiență, inclusiv Las Fierbinți, Nicoleta a refuzat să mai fie ajutată după jumătate de an, când a luat singură viața în piept. S-a angajat la un magazin de cartier, care vindea țigări și mărunțișuri, apoi, profitând de faptul că știa, pe lângă română, și greaca, engleza și italiana, chelneriță la un restaurant select din apropierea Partenonului, frecventat de numeroși turiști, și a putut să-și continue studiile.

Prima tentativă ratată de a deveni moldoveancă

„Finisată” doi ani în Grecia, Nicoleta s-a întors la Cluj, a intrat cu 10 la masterul organizat de Academia de Muzică și a început să colaboreze cu Opera Națională din Cluj-Napoca. Cum la finalul celor doi ani de master colaborarea cu teatrul liric clujean nu s-a concretizat într-un contract permanent, tânăra soprană a acceptat în 2013 oferta de a se angaja la Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” din Galați. Prima provocare a vieții de a deveni moldoveancă a fost ratată de ardeleanca din Năsăud: „Eu nu sunt foarte mofturoasă, însă nu m-am adaptat la Galați, un oraș industrial. De aceea, patru ani am făcut naveta la Cluj”.

Verdictul ardelencei get-beget: „Iașul are mai multe cadre frumoase decât Clujul!”

Din 2019, Nicoleta Maier este însă moldoveancă, inclusiv în buletin. Acest lucru s-a datorat Iașului, oraș care a cucerit-o. „Cât lucram la Galați, am dat o audiție la Opera Națională Română din Iași, cu care am început să colaborez apoi. Din 2017 am fost angajată aici, iar din 2019, când am semnat un contract pe o perioadă nedeterminată, m-am stabilit efectiv în Iași. Pe lângă profesie, am luat această decizie și pentru că am rezonat cu orașul, care are mai multe cadre frumoase decât Clujul” spune artista.

27 de concerte în două luni, în China

Mutarea la Opera Iași i-a redeschis Nicoletei dorința de a progresa: „De ceva timp, am început să lucrez cu Ioanna Vrakatseli, o grecoaică care este mezzosoprană, terapeut vocal și foniatru, iar progresele sunt vizibile. Cred că acum am ajuns la cea mai bună formă a mea, iar ecourile după spectacolele pe care le-am avut sunt foarte bune”. Forma în care se află i-a adus sopranei și invitația de a efectua un turneu de două luni, în această vară, în China, în care a susținut, alături de un bariton și alți 56 de artiști instrumentiști din România, o serie impresionantă de concerte, 27!

Săli de peste 1 000 de locuri

„A fost provocator, cu reprezentații în săli ultramoderne, construite de occidentali, de peste 1 000 de locuri, multe dintre ele pline, dar și foarte dificil, mai ales din cauza climei. Afară erau 40 de grade, cu umiditate și de 85%, iar peste tot în interior, clădiri, mijloace de transport etc. erau 18-19 grade. Apoi, dintr-un oraș într-altul am făcut și 1 500 de kilometri. Am mers zeci de mii de kilometri, cu trenul sau avionul. Fiind și singura solistă, a trebuit să am mare grijă, să mă protejez, pentru că dacă mă îmbolnăveam picau toate spectacolele. Am stat mereu cu mască, am luat o mulțime de vitamine, mă bucur că a ieșit bine și că turneul a fost un succes” e rezumatul aventurii artistice din China.

„Într-un bloc din China încape tot Năsăudul!”

Pe lângă latura profesională, Nicoleta a ținut să se bucure din plin de turneu pentru a explora cultura locală: „Cel mai mult m-a impresionat disciplina totală, fără de care cred că ar fi haos total acolo. Nu am văzut vreun cerșetor, în timpul orelor de program, mai ales în orașele dezvoltate, nu vedeai țipenie de om pe stradă, cred că toată lumea muncea. Când erau liberi, nimeni nu încălca vreo regulă, nici pe trecerea de pietoni, nici la metrou, nicăieri, peste tot fiind și mulți polițiști. Apoi, este incredibilă infrastructura, cu o mulțime de străzi moderne și pasaje, iluminate cu fel de fel de leduri, ori măreția blocurilor. În Shanghai, care are 25 de milioane de locuitori, mult mai mulți decât toată România, am văzut un bloc în care cred că încăpea tot Năsăudul (n.r. – are 10 000 de locuitori)! Nu în ultimul rând, m-au izbit contrastele dintre clădirile vechi, unele având gratii și la etajul zece, și cele noi, ultradigitalizate”.

Piața de animale din Wuhan, de unde a pornit COVID-19, a dispărut!

Ajunsă în Wuhan, Nicoleta a vrut să viziteze și epicentrul pandemiei de COVID-19, piața de animale: „Nu am mai găsit nimic care să amintească de ce s-a întâmplat, piața de unde au apărut problemele fiind desființată și reconstruită în altă parte. Cum chinezii nu vorbesc mai deloc engleza, informațiile mi le-am luat de la persoanele care ne-au însoțit. Ei ne-au spus că rănile s-au închis de mult, că lumea își duce viața normal, însă că sunt și foarte multe controale preventive. De aceea, nu am avut nicio emoție acolo, am mâncat fără probleme, chiar dacă mâncarea din China nu are legătură cu ce vedem la noi la restaurantele chinezești, lucru care ne-a amuzat”.

Fină cunoscătoare a Formulei 1, competiție a cărei fan este, solista Operei Iași nu putea să rateze în China să viziteze și circuitul de la Shanghai.

A coborât pe o stradă cu 50 km/h pe bicicletă!

Nicoleta are și alte pasiuni surprinzătoare pentru cei care o asociază cu sensibila Mimi, din „Boema”. Artistei Operei ieșene nu-i place doar să se uite la piloții de F1 cum iau supradoze de adrenalină, ci și le administrează și singură. Din plin! Urcă pe munți, în zone greu accesibile, a mers, în Grecia, cu 50 km/h pe bicicletă într-un drum de 110 kilometri străbătut în 18 ore, a condus aprig, acoperind în mai puțin de un minut un circuit de karting de aproape un kilometru, e tentată să se înscrie la semimaratoane după ce a văzut că poate alerga lejer, prin pădure, 5 kilometri în jumătate de oră.

Soprana nu are doar hobby-uri „extreme”, ci și altele profunde. De pildă, fiind foarte credincioasă, pictează icoane, reușitele primelor încercări generând aprecieri din partea prietenilor și chiar a cumpărătorilor.

„Îmi place să trăiesc viața! Frumos, sincer și plenar!”

La final, rugată să se definească succint, Nicoleta Maier are ultima replică înainte de căderea cortinei diaolgului cu Ziarul de Iași: „Îmi place să trăiesc viața! Frumos, sincer și plenar! Până acum, am trăit mereu cum am simțit, chiar dacă societatea a pus multă presiune pe mine. Nu am niciun regret, nu-mi pare rău de nimic! Așa voi trăi și în continuare, mai am multe de realizat, pe toate planurile”.

