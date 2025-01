Spectaculos răsărit de soare în județ. De ce vedem tot mai des „aurore boreale” în zona noastră?

Pe grupul de Facebook „Ești din Miroslava dacă…” o postare a ieșeanului Periclie Stefan-Lucian a suscitat numeroase aprecieri și comentarii. „Cerul este pânza pe care Dumnezeu pictează în fiecare zi!”, a însoțit acesta frumoasele fotografii surprinse în zona Răducăneni în dimineața zilei de 3 ianuarie 2025.

De altfel, internauții se întreabă tot mai des de ce în zona Moldovei și României surprindem ades în ultima vreme astfel de fenomene ce se aseamănă cu aurora boreală specifică zonelor din nordul continentului. O explicație asupra acestui fenomen a încercat, pe pagina personală de Facebook, fizicianul ieșean Silviu Gurlui, profesor la Universitatea „Al. I. Cuza” Iași:

«De ce au început sa fie observate aurorele boreale și in Romania? Faptul ca vedem acum aurore asa spectaculoase, inclusiv din Europa Centrală și Europa de Sud, așadar, inclusiv din Romania, ne arata ca in atmosfera au apărut niște schimbări. Fiecare detaliu contează. Culoarea, regiunea, etc.

Particulelele proiectil din vintul solar (din exploziile solare) pătrund mult mai ușor în atmosfera, spre latitudini mai joase! Aceasta poate fi realizata fie dacă electronii sau protonii suferă o accelerare suplimentara in atmosfera (câștigă energie) fie câmpul magnetic din magnetosfera s-a slăbit, fie liniile de cimp magnetic suferă niște transformări, astfel ca electronii (in special) reușesc sa ajungă la altitudini joase la energii suficiente sa excite moleculele de azot (sa avem acele culori (rosiatice/violete) la aproximativ 100 km altitudine.

Teoretic, se poate face accelerarea in ionosfera, din cauza perturbațiilor potențiale ale densității de sarcini, deci apariția unor câmpuri electrice locale, cauzate de praf meteoric, cutremure puternice de pamint, încălzirea climei, erupții vulcanice, etc. Insa, contribuția lor, probabil este una încă redusa.

Cert este ca avem o slăbire a câmpului magnetic din magnetosfera și, in plus, o deplasare a polului magnetic nord, dinspre Canada spre Siberia (cu 50-60 km/an, după anul 2000). Aceste doua fenomene măsurabile, certe, au o contribuție majora la mutarea arealului de răspândire a acestor fenomene luminoase din atmosfera. Asa ne putem explica de ce, asa fenomene spectaculoase, in mod surprinzător, se pot vedea și de la noi.

Evident, un alt parametru cheie e legat de fluxul de particule, de spectrul energetic, de distribuția energetica a particulelor din vintul solar. Și, in acest an, avem maximum! Așadar, vom putea asista la spectacole, cel mai probabil, încă și mai importante.

Aceste fenomene din atmosfera reprezinta o mare oportunitate pentru oamenii de știință sa analizeze foarte mulți parametri, mai ales spectroscopici, în relație cu alte modificări, asa cum le-am prezentat mai sus.

Așadar, avem un an teribil de interesant!»

