Deși a fost blamat în toate epocile, fiind prezentat ca un personaj grotesc, abominabil, imaginea și spectrul lui Nero sfidează veacurile. Azi, Nero e parcă mai viu ca niciodată.

Oare cu cine s-a consultat împăratul Nero atunci când a dat foc Romei?

Cumva cu Senatul sau cu stoicul Seneca, autorul Scrisorilor morale și preceptorul său?

Nici cu Senatul, și nici cu Seneca.

S-a consultat doar cu propria sa conștiință sau, mai bine zis, cu propriul său orgoliu.

Și ce i-a spus conștiința?

I-a spus, nu sta pe gânduri, Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus: dă foc Romei. Dând foc Romei, vei împușca doi iepuri dintr-o dată.

Unu: pe ruinele fumegânde ale vechii cetăți, vei construi una nouă mult mai strălucitoare, din piatră, marmură, bronz și aur, și vei șterge urmele celor care au domnit înaintea ta. Istoria va începe odată cu tine.

Și doi: vina va cădea asupra creștinilor. Prin iscoadele tale vei răspândi zvonul că ei au dat foc Romei. Și astfel vei putea scăpa de ei, căci s-au înmulțit peste măsură. Și ca să nu dai de bănuit, înainte de a izbucni incendiului, părăsește Roma și apoi revin-o cât mai repede ca să ajuți la stingerea lui.

Citind aceste rânduri, cineva mi-a spus: Dar cum putea să-și consulte Nero conștiința odată ce, după cum se știe, era nebun. Nebunii nu au conștiință?

Cum să nu aibă, i-am spus. Au prea multă. Și tocmai din pricina acestui surplus de conștiință devin nebuni.

Așa s-a întâmplat, probabil și cu Nero. Din pricina conștiinței sale încărcate a înnebunit.

Dar să nu deviem și să ne întoarcem la incendiu.

…Incendiul a izbucnit în noaptea 18 iulie 64 e.n., în zona Circului Mare, unde se organizau cursele de cai, și a bântuit orașul timp de șase zile și șase nopți.

În toiul incendiului, după precipitata sa întoarcere din Antium, Nero a ajutat sinistrații, transformând edificiile publice în locuri de refugiu pentru cei rămași fără adăpost, împărțind totodată pâine și bani populației.

Apoi, când incendiul, retras în turnul lui Mecenas, fascinat, Nero privea cum arde vechea Romă, bucurându-se de splendoarea spectacolului și de frumusețea flăcărilor, și acompaniindu-se la liră.

După înăbușirea incendiului, au urmat represaliile. Și apoi reconstrucția Romei. Vina a căzut, într-adevăr, pe creștini. Cei mai mulți dintre ei au fost crucificați, iar alții folosiți ca torțe vii pentru iluminarea teatrelor și a arenelor în timpul spectacolelor nocturne. Printre victime s-a numărat și sfinții Petru și Pavel, întemeietorii Romei creștine.

Felul cum au fost schingiuiți creștinii ni-l prezintă Tacitus în istoriile sale:

„Mai întâi, au fost închişi cei care mărturisesc. Apoi, după indicaţiile lor, o mulţime de oameni nu atâta dovediţi că ar fi pus foc, cât învinuiţi de ură faţă de neamul omenesc. Cei care trebuiau să moară au fost prefăcuţi în prilejuri de batjocură: acoperiţi cu piei de fiare, piereau sfâşiaţi de câini, mulţi erau pironiţi pe cruci sau daţi pradă flăcărilor, iar alţii, după ce se întuneca, erau arşi, ca să servească la iluminat în timpul nopţii. Nero îşi oferise grădinile pentru acest spectacol şi dădea o reprezentaţie de circ, amestecat cu mulţimea, în costum de vizitiu, sau conducând un car de curse. Din care cauză, deşi aceşti oameni erau vinovaţi şi meritau cele mai grele pedepse, acum stârneau mila, fiind sacrificaţi nu interesului public, ci sălbăticiei unui singur om”. Tacitus însă nu are dreptate. Nu creștinii au dat foc Romei, ci Roma a fost incendiată la ordinile subterane ale împăratului Nero.

Practicile de ucidere în masă ale lui Nero amintesc de cele naziste și kaghebiste. Și la acest capitol Nero e un înainte mergător. În perioada sa de domnie, mai cu seamă în timpul cât au avut lor represaliile desfășurate împotriva creștinilor, după cum afirmă mulți istorici ai vremii, condamnații la moarte erau siliţi să-şi sape singuri gropile în care urmau să fi aruncate cadavrele lor. De multe ori moartea venea lent, în urma unor chinuri groaznice. Chiar și tragerea pe țeapă datează tot de atunci. Unele gropi erau dotate cu câte un țăruș ascuțit, în care trupurile acuzaților erau implantate. În cartea sa Doisprezece Cezari, Suetonius afirmă că una dintre sadicele plăceri ale lui Nero era aceea în care însuși împăratul se îmbrăca în pielea unui animal sălbatic, leu, urs, hienă sau tigru, și a intra în cușca în care se aflau condamnații la moarte, legați de câte un stâlp, pe care împăratul îi devora, imitând urletul fiarelor sălbatice. Bărbații și femeile din cele mai frumoase erau legate tot de stâlpi, iar Nero, îmbrăcat tot în piei de animale, îi siluia în văzul și aplauzele publicului. Trebuie să recunoaștem că nici naziștii, nici kaghebiștii nu s-au dedat la astfel de atrocități. Victimele lor au fost supuse unor crunte experimente de laborator, cum ar fi rezistența la frig sau la căldură sau împerecherea tinerilor ce purtau semnele ariene cu tinerii cu ochi albaștri, înalți, blonzi și mușchiuloși, în vederea obținerea unei rase pure.

Suetonius îi creionează și un portret memorabil: Nero era de statură mijlocie, avea corpul „plin de pete și respingător, părul blond, fața mai degrabă frumoasă, decât plăcută, ochii albaștri și miopi, gâtul gros, pântecul proeminent, picioarele foarte subțiri și o sănătate excelentă… Cu îmbrăcămintea și îngrijirea era atât de puțin decent, încât umbla cu părul întotdeauna coafat… Adesea. Îmbrăcat într-un halat de casă de cameră cu o batistă legată la gât, apărea în public fără cingătoare și desculț.” Urmașii săi din secolul XX aveau, Hitler și Stalin, aveau, totuși, o ținută mai decentă, apărând în fața publicului în uniforme militare.

În fine, după incendiu, a urmat și reconstrucția cu toate avatarurile sale. Ea a împovărat atât de mult bugetul imperiului, încât cercul vinovaților pentru declanșarea incendiului și conspirații împotriva puterii legale s-au extins. Au urmat multe procese și multe execuții. Și, bineînțeles, taxele au crescut. Au fost confiscate și averile senatorilor, judecați pentru trădare, unii executați sau obligați să se sinucidă, alții, mai norocoși, trimiși în exil.

Așa a fost clădită noua Romă, în care templele păgâne, în urma unor întorsături ale istoriei, s-au transformat, în cele din urmă, în temple creștine.

Oare istoria aceasta nu reverberează în prezent?

Azi au loc pe mapamond o mulțime de incendii. Ard păduri, parcuri și pășuni. În Spania, în Grecia, în Italia, dar și în Siberia sau la Ecuator.

Lumea noastră e în expansiune. Chiar dacă nu avem posibilitatea să urmărim, mass-media nu ne relatează decât evenimente negative, în locul fostelor locuri bântuite de incendii apar cartiere noi, răsărind ca ciupercile, dar nu după ploaie, ci după catastrofe.

Se simte peste tot marca Nero, care a fost, într-un fel, un deschizător de drumuri în domeniul sectorului imobiliar din epoca modernă și cea contemporană.

Și, totuși, nu cred că el e primul. Înaintea lui au existat mulți cuceritori celebri, care au dat foc și au distrus din temelii marile orașe ale lumii antice, pentru a le șterge de pe fața pământului, uneori și pentru a le reconstrui.

Gândiți-vă nu numai la soarta înfloritoarei Cartagine.

Gândiți-vă la căderea Babilonului, la căderea Troiei.

La incendierea Bibliotecii din Alexandria, care avea, printre altele, misiunea de a aduna la un loc toată știința, toată filozofia și literatura lumii. Nu a fost să fie, căci, cel puțin așa a rămas în istorie, un soldat din armata lui Iulius Cezar, marele erou civilizator, i-a dat foc. Asta s-a întâmplat în anul 48 î.e.n., deci cu mult timp înainte de Nero. Distrugerea a fost continuată de creștini, dar și de musulmani, și asta fiindcă bibliotecile pentru cuceritori sunt mai periculoase decât cetățile clădite din lemn, marmură și piatră.

În momentul intrării lui Cezar în Alexandria, se estimează că biblioteca adăpostea circa 900 000 de manuscrise. Valori inestimabile. Majoritatea au fost înghițite de flăcări. Printre aceste manuscrise existau unele cu un conținut misterios, poate chiar periculos pentru istoria umanității. Se înțelege de la sine că aceste manuscrise au dispărut.

În fine, în Evul Mediu au avut loc numeroase masacre și incendii care au distrus orașe înfloritoare și întregi civilizații. Gândiți-vă și la lumea incașă și aztecă distruse de spaniolii civilizatori. Gândiți-vă la Africa și la America în perioada goanei după aur. Trecem peste ele. Trecem și peste invaziile popoarelor migratoare din Europa, peste piramidele de capete înălțate pe ruine de Ginghis Han și urmașii săi.

Să ne oprim un pic asupra epocii moderne.

În Istanbulul sfârșitului de secol XIX și începutul secolului XX, metoda practicată de Nero a prins un neașteptat avânt. Atunci, în acea epocă de modernizare a lumii otomane, au apărut incendiatorii de profesie. Munca lor era stimulată de bancherii americani, turci și greci, care după ce „investeau” în incendii, construiau noi cartiere, în locul cartierelor fanariote, înălțate mai mult din lemn, decât din piatră.

Totul era dinainte programat. Se știa ce cartier de case urma să ardă și se făceau planuri de construcții chiar înainte de incendiu. Terenurile se vindeau ca pâinea caldă. Le achiziționau, în special, investitorii americani și greci. După incendiu, începea reconstrucția.

Așa s-a clădit noul Istanbul modern.

Ștafeta lui Nero a fost preluată peste timp, căpătând o aură industrială.

În zilele noastre, se continuă aceste linii. Ce nu pot face incendiile provocate de mâini criminale, fac războaiele.

Cine vorbește azi de reconstrucția Gazei? Trump ar vrea să ridice acolo o stațiune de lux pentru protipendadă. Se vorbește și de reconstrucția Ucrainei, care trebuie să devină un nou El Dorado atât pentru America, cât și pentru Europa occidentală.

Da, Nero a fost un vizionar. A intuit că viitorul se va afla sub semnul lui.

Probabil că nu întâmplător, deși a fost asasinat, Nero a avut parte de funerarii fastuoase, care au costat două sute de mii de sesterți. O sumă uriașă chiar și pentru Imperiul Roman. Trupul lui, afirmă Suetonius, „a fost acoperit cu o cuvertură de stofă albă, țesută cu fire de aur, pe care o folosise la calendele lui ianuarie. Doicile lui, Eglobe și Alexandra, împreună cu Actea, concubina lui, îi depuseră rămășițele pământești în cavoul familiei Domițiilor, care se vedea în Câmpul lui Marte, așezat pe colina grădinilor. În acest cavou, coșciugul de marmură de porfir ridicat pe un altar de piatră de Lună fu înconjurat cu o balustradă de piatră de Thasos.”

Nichita Danilov este scriitor și publicist

