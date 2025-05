Nu a existat în secolul trecut nimic mai nerușinat ipocrit decât „lupta pentru pace” a comuniștilor estici și a imbecililor lor „tovarăși de drum” din Occident. Dirijând parșiv nihilismul, resentimentele și invidia unor largi categorii sociale occidentale, păpușarii bolșevici detonau și întețeau perfid focare de revoltă și luptă antioccidentală oriunde găseau mase decerebrate dornice de zăbală și bici ideologic. De la protestele violente împotriva războaielor la manifestații uriașe care să oprească înarmarea, de la contracultura hippy la corectitudinea politică, de la activismul biologic la apartheid, orice pretext era bun pentru lupta împotriva capitalismului. Și a imperialismului american, că cel sovietic era tabu. Ceea ce nu prea pricepeau naivii revoltați de supermarket (că, deh, mâncare și băutură la discreție, bașca faptul că nu pățeau nimic căci lumea pe care o dinamitau le apăra dreptul la opinie și scandal) era faptul că se transformau în marionetele unui regim și ale unei ideologii criminale care, evident, acasă la ea nici vorbă să tolereze vreo critică sau revoltă. În realitate, activiștii socializanți din Occident nu sunt altceva decât soldați inconștienți într-un război tăcut al barbariei cu civilizația, al Rusiei etern resentimentare, vindicative și fără onoare împotriva lumii educate și spălate. O Rusie inițial kieveană, transformată de Petru cel Mare – primul arhitect al expansiunii imorale și ilegale rusești dincolo de orice limită – în substitut pentru Moscova. O Moscovă care a aruncat lumea în aer.

După cum spuneam, nu e nimic mai imoral să pretinzi victimei să ceară pacea în condițiile violatorului. E o capcană retorică a lașilor congenitali care, de după gard, sunt insensibili la imoralitatea agresiunii și răcnesc speriați să se facă pace, ca nu cumva să fie și ei cumva atinși, ca victime colaterale. O pace generică, inconsistentă, lipsită de atributele realității și de corectitudine care, după cum e lesne de observat, îi permite criminalului să danseze, batjocoritor, un tango al condițiilor inacceptabile. Mi-au venit aceste gânduri citind mesajul utopic, neverosimil, al fostului papă Francisc adresat ucrainenilor, cărora bunul părinte le cerea să ridice ei steagul alb și să facă pace. Eu unul m-am crucit și de atunci tot încerc să înțeleg resorturile unei asemenea căderi morale (s-a jenat să numească agresorul care înfăptuia cinic, nepedepsit, crime împotriva umanității în Ucraina fiind totuși vigilent și prompt față de răspunsul apocaliptic dat de Israel teroriștilor Hamas în Gaza) la un personaj pe care l-am simpatizat și respectat foarte mult pentru decența, umilitatea și militantismul confesional deschis către toate zările, pentru simplitatea și curajul cu care înfrunta adversitățile. Și chiar pericolul unui atentat așa cum a fost încercarea din Irak rezolvată grație MI6.

L-am prețuit pe Franciscus și pentru că a venit la Iași într-o vizită istorică care va rămâne de neșters în memoria celor care am fost în piața Palatului Culturii trăind întâmplarea miraculoasă de a vedea soarele ieșind dintre nori precum în celebrul Cântec al fratelui soare scris de Francisc de Assisi: „Lăudat să fii, Domnul meu, cu toate creaturile Tale și mai ales cu domnul meu frate soare, prin care Tu ne dai ziua, lumina. El este frumos, strălucind cu mare slavă și tot el Te întruchipează pe tine, Preaînalte”, Laudato si’ fiind, desigur, Enciclica cu care și-a început pontificatul. Am scris atunci un text care a avut un mare impact printre cititorii mei în care creionam rădăcinile spirituale și programul franciscan al lui Franciscus Pontifex. De altfel, cu această ocazie am avut și o experiență culturală și spirituală specială construind, la rugămintea domnului Marian Șerbescu – prefectul de atunci, un cadou special pentru marele oaspete. Atunci am descoperit că arhivele ieșene au documente ale comunității franciscane care avea o episcopie în Moldova, încă la un an de la trecerea în veșnicie a Sfântului Francisc (adică din 1227), că există un document al lui Matei Ghica din 1753 prin care se dădea „franțiscanilor” autorizația să se construiască o biserică și că se păstrează încă sigiliul lui Nicolae Iosif Camilii, primul episcop catolic de Iași, pe care l-am folosit pentru sigilarea scrisorii de omagiu dăruită papei de prefect, cu un text tradus excepțional în latină de doamna profesoară Mihaela Paraschiv. Pentru studioși sau curioși, povestea completă aici.

Cred că acum, după urcarea sa la ceruri, moștenirea papei Francisc se cuvine a fi analizată mai în detaliu și o bună oportunitate ar putea fi cartea sa de memorii, singura publicată de un Suveran Pontif în viață. Rod al unor discuții derulate pe parcursul a șase ani cu jurnalistul Carlo Musso, un apropiat al papei, volumul trece în revistă viața și pontificatul său, fiind inițial publicat în traducerea engleză a lui Richard Dixon de Random House, la începutul acestui an, urmată imediat de traduceri în peste 100 de țări. Ediția românească, cu titlul Speră. Autobiografia, publicată la Iași, de Polirom, în traducerea Emanuelei Stoleriu, va fi lansată sâmbătă, 10 mai, la ora 18.30 în cadrul Târgului de carte Librex, care se desfășoară în Atriumul de la Palas Mall. „O autobiografie nu e literatura noastră privată – spune Papa Francisc –, e mai degrabă bagajul cu care călătorim. Iar memoria nu e doar ceea ce ne amintim, ci și ceea ce ne înconjoară. Ea nu vorbește numai despre ce a fost, ci și despre ce va fi. Pare ieri, dar de fapt e mâine. Totul se naște pentru a înflori într-o primăvară eternă. La sfârșit, vom spune doar: nu-mi amintesc nimic în care să nu fii Tu.”

Cum a fost un om onest poate găsim aici și dedesubturile ideologice ale socialismului său biblic care ar putea explica nefireasca sa pudoare față de bestia sângeroasă de la Moscova, cine știe? Oricum, noi rămânem cel puțin cu vocativul titlului care să ne îmbărbăteze în războiul tăcut cu trădătorii de țară care vor să ne vândă, după 18 mai, agresorului rus. Să sperăm că nu vor reuși.

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naționale, Filiala Iași și scriitor

