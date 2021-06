Speranţe pentru bolnavii de scleroză multiplă: un tratament cu eficacitate de peste 85%

Noi speranţe pentru pacienţii diagnosticaţi cu scleroză multiplă: o nouă terapie ar putea să fie disponibilă şi în România, Mavenclad fiind unul dintre tratamentele existente deja în alte ţări şi care are o eficacitate de 85-90%.

Anunţul a fost făcut ieri în cadrul unui seminar despre scleroza multiplă la care a participat medicul neurolog Armand Frăsineanu, alături de pacienţi care au povestit care sunt dificultăţile cu care se confruntă.

Astfel, Mavenclad (cladribină) este un tratament revoluţionar care "loveşte" doar în celulele producătoare de anticorpi anti-mielină, lăsând restul limfocitelor să aibă o activitate normală.

"Este ultimul intrat în panoplia de tratament, din nefericire, încă nu este disponibil, aşteaptă pe masa Ministerului Sănătăţii. În primul rând este un medicament cu riscuri foarte mici şi vorbesc de riscuri majore, adică nu au avut în studii procente mai mari de cancere. Apoi, tolerabilitatea extrem de bună, pacientul înghite o tabletă pe zi. În primul an e aşa: în prima lună, o tabletă pe zi, timp de o săptamână, apoi în a doua lună, o tabletă pe zi timp de o săptămână şi apoi se reia abia în al doilea an, la fel. Studiile au arătat că beneficiile au mers până la 4 ani, încă din primul an. Gândiţi-vă că este un procent foarte mare de pacienţi care după o etapă nu au mai necesitat nicun tratament timp de zece ani", a explicat dr. Armand Frăsineanu, medic neurolog la Spitalul Colentina din Bucureşti.

Eficacitatea tratamentului administrat oral a fost evaluat într-un studiu clinic randomizat dublu-orb efectuat la 1.326 de pacienţi cu scleroză multiplă recurent-remisivă.

Cei cărora li s-a administrat acest tratament "au prezentat ameliorări semnificative din punct de vedere statistic în ce priveşte rata anuală a recăderilor", se explică în fişa tehnică a medicamentului. Astfel, procentul pacienţilor fără recidive pe parcursul perioadei de 96 de săptămâni a fost de aproape 80%.

Mai mult, un studiu din Israel arată că pacienţii care suferă de scleroză multiplă şi sunt trataţi cu Mavenclad dezvoltă anticorpi specifici în urma vaccinării anti-COVID, comparativ cu cei care urmează alte tratamente.

Spre exemplu, toţi cei 23 de pacienţi aflaţi sub tratament cu Mavenclad au dezvoltat anticorpi, comparativ cu cei care au fost trataţi cu ocrelizumab (doar 22,7% au dezvoltat anticorpi) sau cu fingolimod (3,8%).