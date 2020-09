Spinoasa problemă a jucătorului U21

La 22 februarie 2016, Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal a stabilit o regulă care a stârnit multă dihonie în cadrul cluburilor din Liga I. Regula care stipula introducerea obligatorie a cel puţin unui jucător sub 21 de ani pe toată durata unui meci de către o echipă din Liga I, jucător eligibil la naţionala României. Regula s-a dorit a fi stimulativă pentu creşterea de copii şi juniori în cadrul cluburilor, în condiţiile în care majoritatea covârşitoare a componenţilor loturilor naţionale la toate categoriile de vârstă era furnizată de jucători crescuţi la Academia lui Gheorghe Hagi de la Ovidiu, iar prima tentativă a administraţiei Răzvan Burleanu de la FRF în domeniu, instituirea centrelor regionale de excelenţă, a clacat din motive birocratice. Unii manageri conservatori au protestat vehement chiar de la început considerând această decizie ca fiind un atentat la autonomia cluburilor, care au strategia proprie de obţinere a performanţei, strategie retezată de la birourile de la Casa Fotbalului pentru naţionalele lui peşte prăjit (a se citi „ale României”). Cu toate acestea, FRF nu a dat înapoi şi regula a rodit dovedindu-se că grupările cu centre puternice de juniori (Viitorul, FCSB, Dinamo etc.) nu au avut motive de rebeliune. A protestat doar din principiu Dan Petrescu care are o pepinieră destul de puternică la Cluj, dovadă că puştii pe care a fost constrâns să-i folosească, fie au devenit titulari incontestabili (Păun), fie câştigă din ce în ce mai multe minute în Liga I, precum Petrila sau Itu. A protestat şi Sorin Cîrţu semn că proverbialul „izvor nesecat” de talente din Bănie este mai mult o amintire. Cert este că ideea a dat roade şi din ce în ce mai mulţi jucători U21 testaţi de antrenorii Ligii I au devenit oameni de bază şi componenţi ai loturilor naţionale, jucători care ar fi rămas anonimi în absenţa unei astfel de măsuri. De altfel, semnele s-au văzut şi la loturile naţionale, unde se simte un reviriment, vârful aisbergului fiind constituit de naţionala U21 a lui Mirel Rădoi, medaliată la Europenele din Italia şi San Marino.

Încurajată de succesul acestui demers, conducerea FRF a plusat acum doi ani, mărind numărul jucătorilor U21 la doi, dintre care unul poate fi schimbat. Din păcate, tocmai problema jucătorului înlocuibil a fost supapa care a deschis cutia Pandorei. Primul „mecanic” care a acţionat-o a fost tocmai Victor Piţurcă, vremelnic antrenor al Craiovei. Omul cu o vastă experienţă de selecţioner, teoretic bun cunoscător al rolului creşterii tinerei generaţii în perspectiva loturilor, a introdus un jucător, Luis Niţu, care a debutat cu gol şi - drept răsplată - a fost înlocuit după 15 minute. Şi faza s-a repetat şi în alte partide. Şi dacă Luis Niţu a ajuns acum la Gaz Metan Mediaş, un alt „Luis” (Louis Munteanu), care a căpătat încredere şi minute de la Gică Hagi a obţinut un contract cu celebra Fiorentina. La începutul acestui campionat, supapa permisă de regulament a produs scene hilare şi în acelaşi timp dureroase. Schimbări de jucători tineri după mai puţin de un minut s-au văzut la FC Argeş, ori Gaz Metan Mediaş, ultimul - culmea! - un club cu roade în promovarea tinerilor de pepinieră (Velisar, Crăciun). Pe lângă faptul că un asemenea tratament poate afecta un puşti cu un psihic mai sensibil, înseamnă şi o sfidare a acestei reguli, care nu vizează, în perspectivă, decât creşterea nivelului valoric al fotbalului românesc.

Dar precum în multe cazuri din viaţă, principalul vinovat nu este cel care profită, ci cel care permite. Cluburile sunt sărace, nu-şi pot permite academii de fotbal, cu antrenori bine plătiţi, aşa cum se doreşte la FRF. Sau dacă le au, unele le folosesc ca paravan pentru plata unor jucători străini de calitate îndoielnică. Şi nu toate personajele din fotbal au înălţimea morală a lui Daniel Pancu, care refuză din start astfel de stratageme tragicomice. Vina este a FRF care trebuie să revizuiască urgent regula, astfel încât să nu mai permită şmecherii de duzină. Propuneri există, una dintre ele fiind ca jucătorul cu drept de înlocuire să fie U23. O altă idee ar fi ca jucătorul tânăr să fie lăsat (prin regulament) măcar 30 de minute pe teren, să arate ce poate, sau DACĂ poate. Altfel, ajungem cu contraperformanţe în Cartea Recordurilor: jucător obligat să execute lovitura de începere în afara terenului. Pentru a fi înlocuit!