Spirala violenței

Violența politică, cu crime, atentate și invazii militare însoțește societatea umană de milenii. Nu e vreo invenție a contemporaneității, deși ultimul război mondial a fost o culme a distrugerilor globale, iar ceea ce vedem astăzi, după opt decenii de pace relativă în Europa deranjată doar de bătăliile discrete de propagandă și spionaj ale Războiului Rece, ne arată ciclicitatea barbariei și faptul că democrația liberală occidentală este incapabilă să stăpânească violența care o subminează și o amenință de multă vreme. Odată cu invazia criminală a Rusiei în Crimeea – mascată nerușinat, contrar normelor de drept internaționale, ca o operațiune a „soldaților verzi”, fără însemne militare –, a fost trecută o limită a echilibrului mondial care, de bine de rău, expulzase conflictele în zone marginale, prin diverse țări proxy. Nu e cazul să fim ipocriți: războiul nu a încetat niciodată, dar, până la nemernicia lui Putin, a ocolit lumea civilizată. Însă înainte de a discuta despre încălcarea tratatelor internaționale și neobrăzarea de a nu-ți mai recunoaște semnătura pe actele de garantare a suveranității statului pe care îl ataci, ar merita purtată, poate, o discuție sumară despre natura violenței politice.

Uciderea tiranilor, deși dincolo de lege, este tacit acceptată ca inevitabilă. Nimeni nu l-a plâns cu adevărat pe Ceaușescu ciuruit de gloanțele militarilor aduși de generalul Stănculescu, iar de moartea lui Hitler, care a curmat finalmente sângerosul război mondial, ce să mai zicem? E, într-un fel, un final inevitabil care încheie epoci totalitare. Ce ne facem însă cu bestiile rămase nepedepsite, care au sfârșit de moarte bună? Stalin și Mao fiind cazurile patologice cu sute de milioane de morți pe conștiință, culmea!, din propriul popor nu din tabăra dușmanilor. Ne putem oare limita la judecată istoriei? E o întrebare complicată nu numai pentru că astfel de personaje au scăpat nepedepsite, ci pentru că, fără o judecată completă a crimelor săvârșite, traversează memoria colectivă mai degrabă ca eroi decât, așa cum s-ar cuveni, ca ucigași în masă. Abia la ei, acuzația de crime împotriva umanității se justifică. Asta nu exclude însă fascinația pe care o exercită asupra unor minți slabe sau dezechilibrate.

Dacă suporterii și admiratorii tiranilor și ai violenței sunt, de regulă, impotenți care trăiesc violul prin delegație – de unde fascinația vocală pentru alde Putin sau Trump, executanții crimelor politice sunt din alt aluat. Mă tem că e prea simplu să îi declari dezaxați, deși e limpede că un dezechilibru mental de natură patologică nu este exclus. Totuși motivările crimelor politice sunt mult mai complexe. În primul rând, desigur, e vorba de îndoctrinare, de ștergerea identității și de transformarea adepților în arme vii. Fie sminteala bolșevică, fie cea salafistă a imamului de cartier, fie ideologii sectare, fie mecanismele de pornire a pogromurilor și crimelor rasiale motivează aceste acte extreme în care făptuitorii asumă că-și vor pierde viața, dar o fac pentru cauză, cu sau fără virgine care îi așteaptă în rai. E un mecanism complicat prin care acest gen de adepți acceptă spălarea pe creier și înregimentarea în unități de luptă cu ținte politice. Sunt atât de inerți intelectual încât asumă vioi și stigmatul. Ca de exemplu simpatizanții legionarismului de la noi sau hoardele de naționaliști gregari.

România nu prea a fost scena de manifestare a criminalității politice. O anumită superficialitate nativă, obișnuința, la intersecția imperiilor, de a sta cu fundul în două luntrii, precum și o aplecare mai degrabă spre bășcălie și oportunism a făcut ca izbucnirile violente să se dezumfle rapid precum Candiano Popescu, „republicanul” de la Ploiești care, după belicoase imprecații antidinastice, se încolonează cuminte ca adjutant al regelui. Să explice această rădăcină turma de „suveraniști” care s-ar încolona cuminți drept colaboraționiști oportuniști imediat ce am fi cuceriți de ruși? Cine știe…

Oricum, pe acest fundal, asasinatele politice ale membrilor Mișcării Legionare, fac o figură deosebită și nu e de mirare că au rămas în mentalul colectiv ca un rău absolut, mai ales pentru că, asemenea hitlerismului, a cărui politică criminală era asumată pe față – spre deosebire de ororile ascunse și acoperite de minciuni ale lui Stalin sau Mao – și legionarii au acționat în văzul lumii, asumând cu mândrie faptele, în timp ce crimele monstruoase ale Securității din Gulagul românesc au fost mereu ascunse și, chiar și azi, nu beneficiază de expunerea publică pe care ar merita-o. Violența ascunsă, tortura și dezumanizarea victimelor comunismului nu stârnesc, din păcate, aceeași reacție publică cum se întâmplă în cazul, meritat, al crimelor legionare. Crime care sunt stigmatizate corect, dar incomplet, căci nici manualele comuniste, nici cele de astăzi, nu vorbesc despre spirala violenței care a marcat atât crimele legionare, cât și cele ale statului nedemocratic al regelui Carol al II-lea. Prefectul liberal Manciu (o canalie, în paranteză fie spus) a intrat ilegal în sala de tribunal unde Zelea-Codreanu era avocat într-un proces studențesc și a vrut să-l aresteze. În acest context, s-a folosit pistolul care l-a ucis pe prefect. Odată cazul adus în fața tribunalului, Curtea cu Juri a considerat împușcătura drept „legitimă apărare” și l-a exonerat de vină pe făptaș, dar fapta a străbătut timpul ca fiind un omor întemeietor. Apoi asasinarea Primului-ministru I. Gh. Duca a fost o execuție politică pentru că acesta interzisese participarea la alegeri a Gărzii de Fier, o execuție care a fost pedepsită de rege cinci ani mai târziu prin asasinarea mișelească și ilegală, în noiembrie 1938, în pădurea Tâncăbești, atât a lui Corneliu Zelea-Codreanu, cât și a 13 legionari deținuți: Nicadorii (asasinii lui I. Gh. Duca) și Decemvirii (asasinii lui Stelescu, un legionar disident care încercase asasinarea Căpitanului). Toată operațiunea fiind condusă de Armand Călinescu, atunci Ministru de Interne și Gavrilă Marinescu, Prefectul Poliției. Ce generează această crimă? Asasinarea, pe 9 septembrie 1939, a lui Armand Călinescu de către legionari din grupul lui Horia Sima, finanțat de SS, a fost continuarea acestei spirale a răzbunării. Imediat, drept represalii, regele Carol al II-lea l-a numit Ministru de Interne pe Gavrilă Marinescu care a declanșat asasinate sângeroase de o cruzime și anvergură nemaiîntâlnite în România: ucigașii legionari au fost executați fără proces și lăsați în stradă ca exemplu. Apoi, pe 21 septembrie, au fost executați la întâmplare câte doi-trei legionari în fiecare județ (lăsați, de asemenea pe stradă, unii atârnați de stâlpi) cărora li s-au adăugat toți legionarii din București, numărul morților trecând de trei sute, între care, spre exemplu, și Mihail Polihroniade, intelectual gardist, prieten apropiat al lui Eliade și Noica. Știm din filmele lui Sergiu Nicolaescu de masacrele făcute în toamna anului următor de Poliția Legionară a guvernului Antonescu-Sima ca represalii la aceste crime și, am vrut să subliniez aici doar un singur lucru: violența naște violență într-o spirală autodestructivă pentru toate părțile implicate.

Văd acum cum crește, demențial, o astfel de spirală a violenței. Asasinarea politică a Mellisei Hortman, senatoare democrată de Minnesota (împreună cu soțul și câinele!), este contrabalansată de uciderea unui propagandist MAGA multimilionar. Ca efect al „măsurilor active” ale KGB, întreg Occidentul este scuturat de manifestații violente și de incidente rasiste împotriva străinilor. Activiști stângiști pro-palestinieni fac servicii teroriștilor Hamas și reînvie un înspăimântător discurs antisemit, de cumplită aducere aminte. La noi, ca urmare a unei incitări la pogrom făcută nestingherit de un parlamentar AUR, niște amărâți veniți pentru o bucată de pâine (la fel ca românii din anii 90 în Europa!) sunt linșați de gunoaie „suveraniste” iresponsabile. Se pornește astfel o tornadă care ar putea să ne măture pe toți. La Bruxelles domnește confuzia și oportunismul sectar, egoist, iar la Washington, acolo unde ar fi trebuit să fie stâlpul de susținere a civilizației în fața barbariei, vedem un moșuleț isteric îngenuncheat în fața unui gangster crud și rudimentar pe care în loc să-l înfrunte bărbătește îl elogiază schelălăind, visând ca un licean acneic să aibă și el faimă de interlop. Cumplite vremuri!

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naționale, Filiala Iași și scriitor

