Spitalul CFR Iași, suport Covid: „Suntem ocupaţi 105%. În rezerve de câte un pat am pus două”

Având în vedere că în Iaşi continuă să crească zilnic numărul cazurilor noi confirmate de coronavirus, Spitalul Căi Ferate, spital-suport pentru pacienţii cu COVID, este în acest moment extrem de aglomerat. Conducerea spitalului spune că, deşi în fiecare zi se externează mulţi pacienţi, paturile se ocupă foarte repede. Încă din luna august, în unitatea medicală ieşeană locurile au fost ocupate constant, fiind nevoie de suplimentarea acestora. „Ne descurcăm foarte greu, suntem ocupaţi în procent de peste 100%, aş spune chiar că e 105% ocupat; ar trebui să mai punem nişte paturi ca să putem face faţă. Zilnic facem 20 de externări, nici nu apucăm să finalizăm procesul că se umple imediat secţia. Am început cu 30 de paturi, apoi am mărit capacitatea până la 50, apoi am fucnţionat cu 80, iar acum am ajuns la 100 de paturi. Am suplimentat cu paturi peste tot, unde erau de exemplu rezerve de câte un pat am pus două, unde erau rezerve de două persoane, am pus trei paturi. A fost luată la un moment dat o decizie ca fiecare secţie non-COVID de la spitalele din oraş să aibă cinci paturi pentru a-şi interna pe pacienţii depistaţi. Aproape jumătate din ce internăm sunt pacienţi de la alte spitale”, a declarat dr. Mihai Glod, managerul Spitalului CF Iaşi.

Acesta mai susţine că majoritatea pacienţilor au forme uşoare spre medii, cei care sunt asimptomatici fiind izolaţi la domiciliu, însă au şi zece pacienţi care sunt dependenţi de oxigen. Zilele trecute au fost externaţi de la Spitalul CFR 14 dintre vietnamezii infectaţi de la firma de construcţii ieşeană Conest, însă au fost internaţi alţii care se aflau în izolare.