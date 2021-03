Spitalul din România cu cel mai ridicat grad de vindecare Covid

Peste 9780 de persoane au trecut prin Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca de la debutul pandemiei. Primul caz oficial descoperit la Cluj a fost pe data de 28 februarie 2020, în urmă cu un an. Proicentul celor care s-au vindecat este de aproape 99%. Cele două secții de Terapie Intensivă amenajate aici sunt pline în continuare și există solicitări de peste tot pentru alte locuri.

„Dacă mă gândesc retrospectiv și analizez ultimul an, de la primul caz din SCBI, aș putea spune că am avut un examen foarte dificil, dar pe care l-am trecut cu brio. Urmează și altele. Anul trecut pe vremea asta ne uitam cu groază la ce se întâmplă în China, în Italia și am pregătit spitalul pentru ce este mai rău, ne-am pregătit pentru ce este mai rău. A fost foarte rău, dar nu atât încât să nu gestionăm situația. Era o panică generală la vremea respectivă. Era panică peste tot”, a declarat managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Cluj.

Cifrele unui an pandemic în spital, arată așa: 9780 de pacienți diagnosticați cu Covid-19 au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj. Din cei 9780, 160 au decedat. Procentul de supraviețuire este de 98.4%, cel mai mare din toate spitalele din România care tratează exclusiv cazuri Covid în ultimul an.

Aflați amănunte de pe g4media.ro.