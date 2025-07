„Spitalul Mobil nu mai e bun de nimic: ca o casă nelocuită cu anii”. Ieșit din garanție, cu jumătate de viață deja consumată, investiția de 11 mil. euro pare bani aruncați în vânt

Trecerea în administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie a trei clădiri din complexul Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Elena Doamna” a ocupat o bună parte din durata ultimei ședințe a Consiliului Județean. Este vorba de Centrul de sănătate (232 mp) și de Pavilionul 2 (408 mp), alături de un oficiu (18 mp) de care Spitalul Pneumo ar avea nevoie pentru „relocarea activității pe perioada desfăşurării lucrărilor din cadrul proiectului «Consolidare şi reabilitare corp C1 din strada Dr. I. Cihac, nr. 30”.

Conducerea Maternității „Elena Doamna” s-a declarat de acord cu încetarea dreptului de administrare asupra celor trei clădiri, astfel că cele două spitale pot face schimbul prin procese-verbale de predare-primire, se arată în proiectul de hotărâre aprobat ieri de consilierii județeni după o lungă rundă de discuții.

De la Pneumo, la Maternitate

Dar se pretează cele trei clădiri pentru tratarea bolilor respiratorii?, a întrebat consilierul Mircea Manolache, argumentând că „Spitalul Pneumo are un profil, iar Spitalul «Elena Doamna» alt profil”. „N-ar fi fost mai bine să mutăm la spitalul mobil de la Lețcani?”, a mers el mai departe. „Eu știu că acel spital este funcțional, are și stație de oxigen, are și…” „N-are”, i-au răspuns șefii CJ, dar fără să deschidă microfoanele. „Nici canalizare nu are, nici alimentare cu energie electrică nu mai are”, au venit alte răspunsuri, la fel, fără să fie înregistrate.

„Să nu ne trezim la un moment dat că spuneți că mai avem nevoie de o rectificare, că mai avem nevoie să sprijinim și tot așa”, a continuat Mircea Manolache, referindu-se de data asta la renovarea celor două corpuri de clădire ale Spitalului de Pneumoftiziologie, respectiv Corpul C1 și Secția Pașcanu, precum și la reamenajarea celor trei clădiri ale maternității. „Să nu ajungem ca în cazul Parcului Rosetti”, a amintit consilierul investiția Primăriei Iași prelungită cu trei ani și cu cost majorat cu peste 70 la sută față de prevederea inițială din contractul de lucrări.

„Domnul Radu Crișan Dabija a fost la Lețcani și și-a pus mâinile-n cap”, a intervenit consiliera Mihaela Ivancia, referindu-se la directorul Spitalului Pneumo.

Consilieri județeni: Spitalul mobil n-a fost niciodată bun

L-am întrebat pe managerul spitalului dacă a fost într-adevăr recent la complexul modular de la Lețcani și ne-a confirmat că da. Radu Dabija a subliniat că nu s-a referit nici un moment la funcționalitatea spitalului mobil – aflat, așa cum am mai relatat, în conservare de mai bine de trei ani. Managerul Spitalului de boli respiratorii ne-a explicat că a vrut să vadă dacă modulele se pretează activității medicale specifice instituției medicale pe care o conduce, iar concluzia a fost că nu. El a comparat spitalul mobil cu o casă care a stat închisă multă vreme.

Prin urmare, opțiunea a fost să mute o parte din activitatea medicală la Spitalul „Elena Doamna”. „Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că am găsit înțelegere la colegii de la Maternitatea «Elena Doamna», pentru că altfel mai luam un spital mobil sau închiriam un spațiu cu milioane de euro pentru 2-3 ani cât vor dura lucrările”, a răbufnit Costel Alexe în ședința ordinară de marți.

În Consiliul Județean, polemica s-a derulat asupra funcționalității spitalului mobil. „La o inspecție, culmea, s-a constatat că spitalul mobil nu mai este bun”, a remarcat Mircea Manolache. „Dar n-a fost bun niciodată”, i-au replicat mai mulți consilieri liberali.

A fost sau n-a fost spitalul mobil bun?

Achiziționat în 2020 printr-o procedură rapidă acceptată de Comisia Europeană, complexul medical – unul de război, de altfel – a fost adaptat la condițiile epidemiologice impuse pentru Covid-19 într-un mod simplu: jumătate din cele 256 de paturi au fost depozitate în Centrul TransAgropolis ca să fie mai mult loc între paturile rămase.

Achiziția a costat 11 milioane de euro și a fost făcută de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest, o asociere a celor șase consilii județene din Regiunea de Nord-Est. Practic, doar Consiliul Județean Iași și cel de la Neamț au contribuit financiar la achiziție – Iașul cu 10 milioane de euro, iar Neamțul cu 3 milioane. Nu se știe ce s-a întâmplat cu diferența de 2 milioane de euro.

Spitalul mobil a funcționat din octombrie 2020 până în ianuarie 2021, apoi din octombrie 2021 (când rata mortalității atinsese niveluri record) până în aprilie 2022. De atunci, complexul – predat între timp în comodat Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județean – stă închis. Dar, după cum au dat asigurări și cei de la ISU, și șefii administrației locale, complexul poate fi activat oricând. Or, la ședința CJ, intervențiile făcute fără microfon au fost că nu.

Fără bani, fără pacienți, fără utilitate

În așteptarea unei demult promise relocări a complexului în baza de pregătire a ISU de la Șorogari, cele peste 100 de module și instalații aferente, cu tot cu echipamentul medical, stau închise, sub pază, în curtea primului și singurului parc agroindustrial construit de Consiliul Județean care a funcționat (până în 2020), TransAgropolis.

Amintim de asemenea că achiziția nu a fost decontată nici măcar parțial din fondurile europene promise la achiziția din 2020. Curtea de Conturi a verificat achiziția la modul sumar, aplicând o sancțiune – anulată până la urmă și ea în instanță – de 60 de mii de lei pentru unele nereguli găsite în procedura de evaluare a ofertelor.

Dar inspectorii au ocolit ratarea decontării spitalului modular din linia de finanțare deschisă special de Comisia Europeană pentru acest tip de unități medicale. Alte primării, consilii județene sau instituții precum Ministerul Apărării și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și-au recuperat banii, potrivit răspunsului primit de Ziarul de Iași la o solicitare adresată Ministerului Fondurilor Europene.

Cât privește complexul medical modular de la Lețcani, el a ieșit din garanție în 2022, aflându-se acum la mijlocul duratei estimate de folosință, de circa 10 ani.

Publicitate și alte recomandări video