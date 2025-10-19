SPORT – A treia înfrângere din trei meciuri pentru Politehnica Iași?

După ce a pierdut în primele două runde, cu „sateliții” CSM Corona Brașov și Petrolul Ploiești, Poli va juca azi la București, cu Agronomia. Partida în care gazdele pleacă favorite va începe la ora 13:00.

În acest sezon, Liga I de baschet a reunit la start 23 de formații (între care și opt „sateliți” ai cluburilor din Liga Națională), împărțite în patru grupe. Poli a fost repartizată în Grupa D, singura cu doar cinci trupe.

În play-off se califică primele două clasate din fiecare grupă, rezultatele cu „sateliții” neluându-se în considerare la final. În faza a doua a campionatului vor mai fi alte două grupe, una a grupărilor secunde ale cluburilor din elită și un play-out.

