Sport de amorul artei la Politehnica Iași. Un campionat care se anunță foarte modest

Ultimul eșalon intern de handbal masculin pornește la drum în această săptămână. În prima rundă a campionatului, Politehnica Iași se va confrunta acasă, în Sala Polivalentă, cu CSM Vaslui 2. Partida va avea loc sâmbătă, de la ora 17:00.

În acest sezon, Divizia A de handbal aduce la start 21 de formații, împărțite în trei serii. Șase dintre participante nu au drept de promovare, fiind „sateliți” ai unor cluburi de primă ligă. Și multe alte echipe sunt modeste, specialiști din handbal anticipând un campionat extrem de slab.

Deși va juca într-o serie în care mai sunt alți doi „sateliți”, ai HC Buzău și CSU Suceava, dar și alte cluburi „subțiri”, Teutonii Ghimbav, CSM Odorheiul Secuiesc și CSU Galați, Poli, care va fi pregătită în continuare de Florin Spiridon, nu are însă forța de ataca promovarea în primul eșalon. Asta chiar dacă Liga Națională e lovită din plin de problemele financiare apărute într-un sport dependent aproape sută la sută de fonduri publice. Astfel la startul primei divizii au rămas acum doar 11 cluburi, față de 14 câte au fost în sezonul trecut!

De aceea, promovările care ar urma să se parafeze, conform regulamentului de organizare, rămân incerte. Teoretic, vor promova două cluburi direct, la finalul play-off-ului, unde vor activa cele mai bune opt trupe din Divizia A, și alte două, după un baraj la care vor participa două grupări din Divizia A și ultima clasată din prima ligă.

