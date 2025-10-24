MICA PUBLICITATE
SPORT

SPORT Distracție la Bacău pentru CSM Iași 2020. Victorie lejeră în fața „lanternei"

De Ovidiu MINEA
vineri, 24 octombrie 2025, 11:15
1 MIN
Distracție la Bacău pentru CSM Iași 2020. Victorie lejeră în fața „lanternei"

Așa cum am anticipat, echipa de handbal feminin CSM Iași 2020 nu a avut vreo problemă în meciul din etapa a V-a a ultimului eșalon intern.

Jucând joi la Bacău, cu modesta Știința, „lanterna” clasamentului Seriei B, ieșencele s-au impus lejer, cu 43-20 (22-7). CSM 2020, care a câștigat toate meciurile în acest sezon, a acumulat astfel șapte puncte deoarece are o penalizare de trei puncte ca urmare a neachitării la timp a obligațiilor față de fosta sa jucătoare Borges Lima.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

În etapa viitoare, pe 2 noiembrie, Iașul va juca acasă, cu CS Județean Prahova Ploiești. Reamintim, din Divizia A, care cuprinde 24 de echipe împărțite în trei serii, vor promova direct primele două clasate dintr-un play-off ce va aduce la start opt echipe. Următoarele două clasate în play-off vor juca baraj, pentru două locuri de Liga Națională, cu ultimele două trupe din elită. În prima ligă joacă în acest sezon doar 12 cluburi, în condițiile în care alte două nu s-au înscris în competiție.

Etichete: CSM Iași 2020, handbal feminin

