SPORT La ce se pricep cel mai bine Primăria și Consiliul Județean? Gală de 20.000 de euro în loc de reformă

Foarte probabil, nu există vreun ieșean care să fie mulțumit de ceea ce se întâmplă în sportul local. Al doilea oraș al țării nu are vreun sportiv medaliat la competiții de seniori de anvergură internațională.

Iașul are, practic, o singură echipă de impact în elită, cea de fotbal, cea de handbal feminin e cu zero puncte în 21 de meciuri, fiind ca și retrogradată, și a înfundat în subsolul ultimelor eșaloane formații care altă dată erau medaliate.

11 milioane de euro cheltuite aiurea

Totul s-a făcut cu complicitatea autorităților locale.

Primăria Iași a dat, an de an, o mulțime de bani aiurea. Cel mai bun exemplu sunt sumele dirijate către clubul municipalității, care a consumat peste 11 milioane de euro în doi ani și a obținut rezultate catastrofale. În ceea ce privește CJ, aceasta s-a remarcat prin două elemente: sumele ridicole alocate sportului, mult sub cele ale altor consilii similare din țară, care au bugete mult mai mici, și împărțirea firimiturilor acordate pe criterii ciudate, contestate puternic.

În ciuda rezultatelor extrem de slabe obținute în sport, în loc de inițierea unor reforme profunde, responsabilii din Primărie și CJ au, an de an, o preocupare comună: participarea la o gală pe care o organizează împreună, gală care consumă bani frumoși din buzunarul ieșenilor și arată izbitor cu plenarele de dinainte de 1989.

Gală de 20.000 de euro: lumea sportului încurajată să nu se uite la un meci capital

Obiceiul este perpetuat și în acest an, când un nou eveniment în care este celebrată, practic, (sub)mediocritatea va fi organizat la Palatul Culturii. În acest an, gala va consuma 96.900 de lei, adică circa 20.000 de euro. Și aici, CJ se prezintă ca ruda săracă, forul condus de Costel Alexe alocând un buget de 26.900 lei, de 2,6 ori mai puțin decât Primăria, care a pus pe masă 70.000 de lei.

Pentru ca tacâmul legat de cât le pasă capilor orașului și județului de sport să fie complet, trebuie precizat că gala se va suprapune mult timp peste meciul de fotbal de astăzi dintre Gloria Buzău și ACSM Politehnica Iași, un meci capital pentru viitorul singurului sport care mai ține sus steagul în România.

În acest peisaj trist, singurul lucru benefic al unui eveniment prăfuit este faptul că unii sportivi tineri din Iași vor fi premiați cu sume cuprinse între 600 și 1.000 de lei.

Că cei mai talentați dintre ei vor pleca apoi dintr-un oraș care are obiective moderne, ca stadion, bazin și Sală Polivalentă, doar pe hârtie, și care promovează incompetența și pilele în sport, acestea sunt un alt „film”. Care rulează an de an…

