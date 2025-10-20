SPORT Nici în ultima divizie nu se descurcă Politehnica Iași! Start catastrofal de sezon, cu trei eșecuri din trei meciuri

Echipa de baschet masculin a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Politehnica, are un start catastrofal de sezon în ultima divizie internă.

Duminică, Poli a suferit al treilea eșec din tot atâtea meciuri disputate în acest sezon. Ieșenii au cedat cu 50-82 la București, în fața unei alte echipe studențești, Agronomia. Oaspeții au început lamentabil, înscriind în primul „sfert” doar cinci (!) puncte, cu 12 mai puțin decât gazdele. Bucureștenii au defilat și în următoarele „parțiale” (25-15 și 26-17), doar ultimul (14-13) fiind ceva mai echilibrat.

În ciuda acestui start catastrofal, Poli are mari șanse de a juca în play-off, ca urmare a ciudatului sistem de disputare a campionatului.

În acest sezon, Liga I de baschet a reunit la start 23 de formații (între care și opt „sateliți” ai cluburilor din Liga Națională), împărțite în patru grupe. Poli a fost repartizată în Grupa D, singura cu doar cinci trupe, două dintre acestea fiind grupări secunde ale unor cluburi din prima ligă. Astfel, Iașul trebuie să treacă doar de modesta Cuza Pirates Brăila pentru a juca în prima grupă valorică după sezonul regulat.

În play-off se califică primele două clasate din fiecare grupă, rezultatele cu „sateliții” neluându-se în considerare la final. În faza a doua a campionatului vor mai fi alte două grupe, una a grupărilor secunde ale cluburilor din elită și un play-out.

În etapa viitoare, pe 2 noiembrie, Politehnica Iași va juca la Brăila, cu echipa locală Cuza Pirates.

