SPORT Un șef de la Spitalul „Parhon”, între primii 16 arbitri din Europa. Va oficia la un Campionat European

Ziarul de Iași v-a ținut la curent în ultima perioadă cu frumoasa poveste a ieșeanului Bogdan Hanceariuc, care împletește perfect două activități total diferite. Cea de medic și cea de arbitru de futsal, Hanceariuc excelând în ambele.

Pe plan profesional, doctorul amintit a continuat urcușul început acum 18 ani, când a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași, continuat cu avansarea la medic specialist, în 2013, iar apoi la medic primar, poziție pe care a ajuns acum șapte ani. De anul trecut, Hanceariuc a devenit șeful Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală a Spitalului „Dr. C. I. Parhon” din Iași.

Delegat la Campionatele Europene

Și pe planul arbitrajului, Bogdan continuă să urce, el fiind delegat să oficieze la Campionatul European de futsal rezervat echipelor de juniori mari, sub 19 ani, care va avea loc în perioada 28 septembrie – 5 octombrie, la Chișinău. La competiția care aduce la start cele mai bune opt echipe ale continentului au fost delegați 16 arbitri, toți din țări diferite. Ieșeanul și alți cinci oficiali sunt din categoria Elite, prima a arbitrilor internaționali FIFA, iar ceilalți zece provin din categoria First.

Delegarea la Europenele de juniori încununează un an foarte bun în care ieșeanul a fost delegat, printre altele, și la meciuri din Main Round-ul calificărilor la Campionatul European de seniori, la finala Campionatului Național, Supercupa României și la dispute din Final Four-ul Cupei României.

O nouă provocare la orizont

După turneul din Republica Moldova, Bogdan Hanceariuc va avea de făcut față unei noi provocări. În perioada 13-16 octombrie, la Ljubljana (Slovenia), el va participa, alături de un alt arbitru ieșean de futsal din prima categorie a forului fotbalistic internațional, Vlad Ciobanu, și alți 40 de colegi din Europa, la un seminar destinat Campionatului European de seniori de anul viitor. În urma testelor care vor fi susținute, se va stabili numele celor 30 de persoane care vor împărți dreptatea la partidele Europeanului din 2026, care va avea loc în ianuarie-februarie, în Lituania, Letonia și Slovenia.

